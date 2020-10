Lucero al hablar de sus hijos: 'Yo creo que voy a ser una suegra buena onda'

Con el paso de los años, Lucero ha logrado hacer realidad sus más anhelados sueños, entre ellos el de convertirse en mamá. Enteramente orgullosa de esta faceta, la cantante ha compartido cómo se siente en este momento al ser testigo de la evolución que han tenido sus hijos, Lucerito y José Manuel, a quienes apoya de manera incondicional en todos los aspectos. Pero ¿se considera una madre celosa? La estrella ha despejado las dudas en torno a esta pregunta, a la par de revelar cómo asumirá ese instante en que los jovencitos decidan tener pareja. Eso sí, siempre respetando sus decisiones como lo ha hecho desde que son pequeños, pues lo más primordial para ella ha sido fomentar la confianza al interior de su familia.

Visiblemente feliz, Lucero dio detalle de cómo se encuentran sus hijos en estos momentos, en los que ha tenido la fortuna de permanecer muy cercana a ellos. “Crecen tan rápido, ya son muy grandes y la verdad es que están muy bien…”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, haciendo énfasis en la gran satisfacción que le provoca vivir este proceso, el cual le ha dado la gran oportunidad de adquirir grandes lecciones. “Están sanos, evolucionando, haciendo lo que les gusta hacer, yo los veo fantásticos y son mi enorme tesoro…”, comentó la intérprete, tan sincera como suele ser al abordar aspectos de su vida personal.

Por supuesto, al ser cuestionada sobre si se considera una mamá celosa, sin más rodeos respondió, incluso haciendo referencia ese instante en que sus hijos decidan iniciar su vida sentimental. “No soy celosa, por el momento no…”, dijo entre risas. “Nunca he sido muy celosa, realmente no, pero con mis hijos como que no siento esta onda de cuando tengan novio, cuando tengan novia y qué horror. No, yo creo que voy a ser una suegra buena onda y a parte creo que ellos saben elegir bien y saben seguir un buen camino…”, aseguró la cantante, quien a pesar de sus múltiples compromisos profesionales, ha sabido encontrar el perfecto equilibro entre su vida personal, lo que le ha permitido disfrutar de la maternidad.

Lucero también dejó claro cómo es la dinámica que ha establecido con Lucerito, de 15 años, y José Manuel, de 18, quienes han contado con la total aprobación de sus padres para emprender en lo que más les apasione. “Les tengo mucha confianza y lo que ellos quieran hacer en su vida, y lo que ellos quieran decidir yo voy a estar ahí para apoyarlos y aplaudirlos y no juzgarlos y guiarlos dentro de lo que se pueda, como lo he venido haciendo desde que eran chiquititos…”, dijo la también actriz, que en ese espacio se mostró muy emocionada por el talento que su hija heredó para cantar, y de lo mucho que la emociona verla compartir micrófonos con su papá, Mijares. “Me fascina ver que ella cante con Manuel, que en mi vida me darían celos de eso, al contrario, los veo cantando divinos…”.

¿Cómo marcha su noviazgo?

A lo largo de la charla, Lucero se sinceró sobre cómo marchan las cosas en su noviazgo con Michel Kuri, a quien respeta y admira en todos los sentidos. “Yo me siento muy estable, tengo esta pareja que yo digo que es mi novio eterno porque siempre nos preguntan ¿cuándo se van a casar? Y de decimos, somos novios, como la canción de Manzanero. Estamos muy contentos, muy enamorados, muy comprometidos pero con mucha madurez… él no es una figura pública y respeta mucho mi carrera y la admira y me apoya, entonces yo también me siento con esa muy cómoda…”, confesó.

