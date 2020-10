La madre de Chrissy Teigen y su dura despedida del bebé Jack

Hace un par de días, Chrissy Teigen y su esposo John Legend dieron a conocer uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida del bebé que estaban esperando. Siempre cercana con sus seguidores, la modelo había compartido en sus redes sociales los pormenores de este tercer embarazo, incluso días atrás había revelado que, debido a ciertas complicaciones, había sido hospitalizada. La también conductora se había mostrado muy optimista, sin embargo, el desenlace fue terrible. Esta situación ha dolido tremendamente a los más cercanos a la pareja, entre ellos Vilailuck Teigen, madre de la celeb, quien ha publicado un sentido mensaje para despedirse del bebé.

Un día después de que Chrissy diera a conocer su irreparable pérdida, su madre ha tomado sus redes sociales para despedirse del pequeño, a quien cariñosamente llamaban bebé Jack. “Me duele el corazón, te amo tanto bebé Jack”, fueron las palabras que, totalmente desconsolada, Vilailuck colocó en su cuenta de Instagram, espacio en el también compartió algunas desgarradoras imágenes en las que se le ve sumamente afligida mientras carga a su nieto, quien nació sin vida. La abuela de Luna y Miles, los hijos de la pareja, no pudo contener el llanto en el duro momento en el que el personal del hospital le acercó el cuerpo. Luego de tocar dulcemente al bebé y besarlo, unió sus manos en señal de oración. Al parecer, la madre de la celeb expresó unas palabras entre sollozos, sin embargo fueron casi imperceptibles.

En esta desafortunada situación que la vida les ha puesto en frente, la familia Legend-Teigen ha sido arropada por los más sinceros mensajes y muestras de cariño. Tras compartir su dura despedida, Vilailuck recibió miles de condolencias y palabras de aliento. Es sabido que Chrissy y su madre son sumamente unidas, además la abuela ha sido un gran apoyo para la famosa en la crianza de sus pequeños, por lo que no ha sido para nada extraño verla en su casa. “Mi mamá todavía está con nosotros y tenemos a otros ayudando también. Es por eso que cada vez que me preguntan, ‘¿Cómo estás?’ Estoy como, no puedo decir nada más que ‘genial’ porque tenemos mucha ayuda”, reveló el pasado mes de abril a Yahoo! Entertainment al ser cuestionada sobre cómo sobrellevaba sus deberes como madre y su papel de celebridad en tiempos de pandemia.

El momento más difícil

La noche del pasado miércoles, Chrissy tomó su cuenta de Instagram para expresar el inmenso dolor en el que ella y su esposo se encontraban envueltos ante la pérdida de su bebé luego de un embarazo de cinco meses. "Estamos en shock y con un dolor profundo del que solo habíamos oído hablar, el tipo de dolor que nunca hemos sentido antes. No pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de sangre de las transfusiones. Simplemente no fue suficiente”, escribió la modelo al compartir algunas desgarradoras imágenes del duro proceso al que ha tenido que enfrentarse.

"Nunca decidimos los nombres de nuestros bebés hasta el último momento y después de que nacen, justo antes de que salgamos del hospital, pero, por alguna razón, habíamos empezado a llamar a este pequeño en mi vientre Jack. Así que él siempre será Jack para nosotros. Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será para siempre. Para nuestro Jack: lamento mucho que los primeros momentos de tu vida tuvieran tantas complicaciones, que no pudiéramos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos”, agregó Chrissy en su emotivo post. Momentos después de su sensible mensaje, la modelo reveló en su Twitter que ya estaban regresando a su casa y dejó entrever que seguía en shock ante lo sucedido. “Conduciendo a casa desde el hospital sin un bebé. ¿Cómo puede ser esto real?”, escribió.

