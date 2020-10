La autora de Melania and Me La polémica grabación de Melania Trump que se dio a conocer justo antes de su diagnóstico de Covid-19 La exmejor amiga de la Primera Dama de Estados Unidos compartió un audio que grabó de sus conversaciones

Cuando pasada la media noche de Washington D.C., Donald Trump compartía que tanto él como Melania Trump habían dado positivo a Covid-19, los titulares inmediatamente se inundaron con este tema y las consecuencias que la situación podría tener. Solamente unos días antes, el mandatario estadounidense había aparecido con su esposa en el debate presidencial contra a Joe Biden, por lo que las pruebas a todas las personas que han tenido contacto con ellos simplemente están comenzando. Pero mientras los ojos están posados sobre este tema, hubo otro que casi pasó desapercibido, el audio que la exmejor amiga de Melania acababa de dar a conocer. Fue en una aparición en el programa de Anderson Cooper en CNN que Stephanie Winston Wolkoff compartió una grabación que realizó de una conversación con la exmodelo sin su consentimiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Melania Trump pide que no se dé difusión a los rumores de su enemistad con Ivanka

Ante los rumores de su mala relación, Ivanka y Melania Trump se enfrentan en un duelo de estilo

Hay que recordar que hace unas semanas cuando estrenó el libro, Melania and Me dio a conocer que tenía una serie de grabaciones que daban veracidad a su relato, pero no fue sino hasta ahora que compartió la primera de ellas. Según se explicó, este audio fue parte de una conversación sobre las críticas que recibió por el manejo de la política de división de familias al cruzar ilegalmente a frontera. “Dicen que soy cómplice, que soy igual, que lo apoyo, que no digo lo suficiente, que no hago lo suficiente”, se oye decir a una frustrada Melania, “Dónde estoy, estoy trabajando como … en las cosas de Navidad, que tú sabes, a todo mundo le vale …. las cosas de Navidad y la decoración. Pero lo tengo que hacer, ¿cierto?”.

Cuando Stephanie le responde que en efecto, no tiene opción y que tiene que trabajar en las festividades de la Casa Blanca, Melania responde: “Ok, y luego lo hago. Y digo que estoy trabajando en la planeación de la Navidad para la Navidad y dicen: ‘Oh, ¿y qué con los niños que están siendo separados?’ Déjenme …. en paz. ¿Decían algo cuando Obama lo hacía?’” -a pesar de esta referencia que su marido también ha hecho a la administración anterior, este no fue un procedimiento que se realizara en ese momento-.

VER GALERÍA

Los looks que Tiffany y Melania Trump eligieron para dar sus comentados discursos

Al parecer, Melania intentó involucrarse en la situación, pero le fue imposible. “No puedo ir. Estaba tratando de reunir al niño con la mamá y no pude. Necesita pasar por el proceso y a través de la ley”. La Primera Dama también explica que intentó compartir la historia con la prensa pero que no la tomaron por tratarse de medios liberales y que no quería que la publicaran en Fox News.

Retomando uno de los momentos en los que Melania ha sido puesta en el ojo del huracán, Stephanie aseguró que la polémica chamarra con la leyenda: “Verdaderamente, no me importa. ¿A ti?”, que llevó Melania en su visita al centro donde tenían a algunos niños migrantes, fue seleccionada para acaparar la atención de la prensa. Según la ex colaboradora del equipo de Melania era para asegurarse de que todo mundo supiera que estaba en la frontera.

La respuesta de la Casa Blanca

La Casa Blanca reaccionó a la transmisión de este audio a través de un comunicado de Stephanie Grisham, jefe del equipo de Melania: “Grabar secretamente a la Primera Dama y conscientemente romper un acuerdo de confidencialidad para publicar un libro salaz es un claro intento por cobrar relevancia. El momento de (la publicación de) esto continúa siendo sospechoso, como lo hace este eterno ejercicio de lástima por sí mismo y narcicismo”. Sobre esta misma línea, cuando se publicó el libro, Melania pidió no poner atención a los rumores.

VER GALERÍA