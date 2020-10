En ¡HOLA!, Danna Paola, sus confesiones más reveladoras “Estos meses aprendí que no necesitas dar amor cuando no recibes lo mismo a cambio”

Se encuentra en un momento excepcional en su carrera. El año que Danna Paola decidió poner en pausa la actuación, a pesar del éxito avasallador que le trajo Elité, para poder dedicarse a la música de lleno, ha sido muy redituable para la talentosa chica que se encuentra cosechando triunfos. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible, Danna Paola abre su corazón en exclusiva y se confiesa en una de sus entrevistas más personales y sinceras. La actriz y cantante echa la vista atrás para recordar a la adolescente que fue, mientras avanza con paso firma hacia un futuro lleno de retos y sueños.

A pesar de que éste ha sido un año difícil y turbulento para el mundo, la intérprete de Mala Fama no se olvida del amor: “Estos meses aprendí que no necesitas dar amor cuando no recibes lo mismo a cambio”. También, comparte su ideal de príncipe azul: “Un hombre soltero, con cerebro, buen humor y que le guste la música”. No te pierdas la entrevista completa en un fantástico reportaje, en la edición que ya se encuentra a la venta.

