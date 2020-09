Como nunca antes, Zague se refiere a su incidente: 'Me costó mi matrimonio, todo' El ex futbolista detalló parte de las duras consecuencias que enfrentó y de cómo logró salir adelante

La vida de Luis Roberto Alves Zague dio un giro inesperado aquel día en que se vio involucrado en la polémica, esto tras la filtración de un video personal que trajo consigo un mar de consecuencias, entre ellas su ruptura sentimental con la periodista Paola Rojas. A un tiempo de esos acontecimientos, el exfutbolista ha abierto su corazón como nunca antes para hacer un recuento de las dificultades por las que atravesó desde ese entonces, relatando cómo fueron los primeros minutos de aquel instante que se viralizó, en un momento clave de su carrera frente a las cámaras, exactamente un día antes del programa televisivo en el que participó con motivo del juego inaugural del Mundial de Rusia, en 2018. Por supuesto, también tuvo las palabras más sinceras para referirse a la madre de sus hijos, destacando la gran fortaleza que siempre la ha caracterizado.

Con toda franqueza, Zague abordó el tema durante una reciente charla con el reconocido youtuber español Zabalive, quien sin más rodeos lo cuestionó sobre lo que sintió cuando fue informado de lo que estaba pasando en las redes sociales. “Lo primero que pensé fue en mi esposa, mi exesposa que es periodista, una persona reconocida acá en México, se llama Paola Rojas, una mujer ejemplar, la madre de mis hijos que ha salido adelante desde muy joven para ganarse un espacio de respeto en este medio del periodismo, que es muy fuerte que es muy complejo. Lo primero que pensé fue en ella y en mis hijos…”, reconoció el exfutbolista, que dadas las circunstancias se había mantenido muy discreto en torno a esta situación.

A poco más de dos años de ese suceso, Zague no reservó sus palabras al describir las consecuencias que desencadenó la comentada indiscreción, que a su vez generó una ola de reacciones. Sin embargo, a pesar de ese embate, nunca perdió las fuerzas para salir adelante. “Yo no viví un tsunami en mi vida, yo viví un tifón… me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, todo, pero yo sé perfectamente por qué se dieron esas cosas, acción reacción, y ahí va a quedar eso. Sufrí las consecuencias, se tiene que salir adelante, a mí me enseñaron así en la vida, te doblan pero no te tiran…”, comentó durante la transmisión, en la que hizo énfasis en la importancia que tenido para él continuar con ese pensamiento. “Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero si se pudiera eliminar ese hecho de mi vida pues por supuesto, sin duda alguna lo borraría…”, agregó.

Lo cierto es que para el exfutbolista, hacer frente a este difícil episodio fue entre otras cosas gratificante, pues siempre contó con el apoyo de sus más cercanos, al mismo tiempo en que se refugió en sus hijos. “Así ha sido como hoy en día he salido adelante, gracias a Dios, con la ayuda de mi gente cercana, de mis seres queridos, de mis hijos que los amo, tengo unos cuates…”, explicó. Por otro lado, hizo mención de la forma en que sus compañeros de trabajo asumieron la circunstancia, siempre portándose a la altura y con el debido respeto. “Directamente (estoy) muy agradecido con Luis (García) y con Christian (Martinoli), con el productor del programa… me apoyaron de manera incondicional, sin cuestionamientos… la primera persona que me enseña eso es Christian Martinoli, me llama me dice ‘oye, ¿de qué se trata esto?’, cuando yo veo la verdad sí me sacó el aire, pensaba que era una broma, no entendía… ahí empezó mi tifón a alterar mi vida en todos los sentidos hasta que gracias a Dios ya pasó…”.

La explicación de Zague a lo ocurrido

En la entrevista, Zague también habló de lo que él cree hay detrás de la filtración de su video, destacando el instante en que tuvieron lugar aquellos sucesos, que según cuenta se trató de un hackeo. “Eso fue una conspiración o un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo, porque no había necesidad. Yo creo, hablando francamente, a ti y a todos los que nos ven, que nos escuchan, que eso fue un complot porque lo sacaron un día antes del Mundial, de que México jugara contra Alemania, el juego inaugural del Mundial de Rusia. Por eso digo que fue una conspiración un complot de alguien, no sé si me quiso perjudicar, quiso sacar provecho…”, apuntó.

