El detallazo de 'El Canelo' -del que nadie sabía- invitando botellas de champagne a un restaurante entero en Miami

Gracias a su talento y trabajo duro, Saúl El Canelo Álvarez se ha convertido en una estrella del boxeo. A sus 30 años el tapatío ha cosechado grandes éxitos, por lo que no duda en consentirse de vez en cuando, ya sea con lujosos atuendos y accesorios, o con inolvidables viajes acompañado de su familia. A principios de este año, el pugilista dejó a más de uno boquiabierto al presumir su espectacular yate personalizado con su famoso sobrenombre. El Canelo compartió entonces un breve video que no dejó lugar a dudas de lo bien qye la estaba pasando en las costas de las Bahamas. Hace unas semanas se dejó ver nuevamente en su embarcación, pero esta vez en Miami. Pero eso no fue todo, ya que según el clip compartido por una usuaria de TikTok, el boxeador fue de lo más espléndido con los comensales del restaurante frente al que se detuvo, pues compró una botella de champagne para cada mesa. Las imágenes mostraron al mexicano muy a gusto en el yate junto a algunos amigos, y luego el desfile de meseros con las botellas adornadas con bengalas. ¿Así o más generoso? Haz clik abajo para revivir el momento.

