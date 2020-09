Buddy Valastro revela que su mano tiene un daño importante en los tendones, nervios y músculos

Ya lo había dicho su representante, la recuperación de Buddy Valastro será cuesta arriba; sin embargo, el pastelero no pierde la fe de reponerse de este terrible accidente en el que se vio involucrado. Después de dar a conocer en su cuenta de Instagram que se había lesionado la mano derecha durante un incidente casero, el protagonista de Cake Boss ha dado más detalles de su estado de salud, sobre todo, del daño que le generó la varilla que le perforó tres dedos y que prensó su mano cuando se disponía a arreglar, el mecanismo que acomoda los bolos en el boliche que tiene en su casa de Nueva Jersey. Luego de que ayer reveló a People que fue una sensación indescriptible y que la escena parecía de una película de Halloween -“Fue el peor dolor que haya sentido en mi vida”- el repostero amplió su relato en una entrevista con TMZ y con el programa Today donde estuvo acompañado de su hijo mayor, Buddy Jr, de 16 años.

Buddy le confesó a TMZ que el camino será largo y puso en perspectiva a sus seguidores de qué tan afectada está su mano: “El doctor dijo que será un largo camino a la recuperación (…) hay un importante daño en los tendones, nervios y músculo de la mano”. El pastelero aseguró que lo más impactante de este accidente es que la varilla no tenía punta, por lo que atravesó su mano solo con la fuerza que imprimió la jaula al caer, lo que hizo que provocó que la lesión y el dolor fueran más grandes: “La parte loca es que no estaba afilado, era solo una fuerza bruta y contundente, una vez que atravesó me enganché a la máquina, mientras la varilla estaba haciendo un movimiento hacia delante y hacia atrás que provocó que su pulgar se rompiera”. Aunque reconoció que es resistente al dolor, lo que sintió aquel día fue algo completamente fuera de la realidad: “El dolor fue el peor dolor que he experimentado en mi vida. Fue totalmente loco”.

Además de esta entrevista, esta mañana, Buddy se enlazó con el programa Today en una charla en la que estuvo acompañado de su hijo mayor Buddy Jr, de 16 años: “Fue un accidente realmente extraño. Ya sabes, fue una locura la forma en que ocurrió (…) Realmente estoy muy orgulloso de mis hijos y de mi cuñado que estuvieron ahí y realmente me ayudaron para liberarme”, comentó entre lágrimas, momento en el que lamentó que sus hijos hayan tenido que ser testigos de tan desagradable episodio en su vida, sobre todo, porque los chicos se convirtieron en sus héroes: “Mis hijos consiguieron unos alicantes, sacaron un perno y cortaron la máquina”, contó.

Sobre su hazaña, Buddy Jr dijo: “Él es mi papá, sabía que tenía que hacer algo. Mi tía se estaba volviendo loca, la gente lloraba. Entonces, me dijo que agarrara la sierra y las herramientas. Así que corrí a buscarlos y lo saqué”. Conmovido por el amor que le mostraron sus herederos, Valastro comentó: “Se pusieron en acción y, en cinco minutos, tuvieron que abrir el cerrojo, cortar la pieza de metal y luego me llevaron a la entrada para subirme al coche de mi cuñado, en el que me llevaron al hospital Morristown”. Valastro también agradeció al personal médico que lo atendió: “Entre el hospital Morristown, HHS City y la doctora Carlson, son hacedores de milagros. Dios los bendiga por lo que hacen”.

Se muestra optimista ante su recuperación

Aunque sabe que es una situación complicada y que el daño es severo, Buddy no baja la guardia y asegura que tiene mucha fe en que pueda recuperarse por completo de este accidente que pone en riesgo a su principal herramienta de trabajo: “Espero recuperarme por completo. Estoy rezando, tenemos muchas oraciones”. El repostero también contó que, en todo momento, supo que debía estar tranquilo y, aunque vivió momentos de mucho estrés y dolor, quiso darles seguridad a sus hijos: “Algo me dijo que mantuviera la calma y les dije a mis hijos: ‘Tienen que sacarme de esta máquina’”, comentó. Valastro contó que esta falla mecánica en el boliche era algo cotidiano, por lo que atribuyó el accidente a una distracción: “La máquina se atascó y fui a la parte de atrás para arreglarla, algo que he hecho 100 veces, por un instante, debí haber girado la cabeza y luego mi mano derecha quedó atrapada entre un tenedor y este otro mecanismo”, concluyó.