Por primera vez, Willow Smith habla públicamente del enredo que tuvo su madre

Han pasado dos meses desde que Jada Pinkett abrió su corazón como nunca antes durante una emisión de su conocida Red Table Talk, espacio en el que habló frente a su esposo, Will Smith, de aquella relación sentimental que mantuvo con August Alsina, la cual ocurrió en un instante en que su matrimonio atravesaba por un momento difícil. A un tiempo de esas reveladoras confesiones, la hija del matrimonio, Willow Smith, no ha dudado en tomar la palabra, para expresar así la postura que asumió ante la situación que colocó de inmediato a su familia en el ojo público. Cabe destacar que estas declaraciones surgen luego de que en días pasados el rapero también se pronunciara, asegurando que a pesar de lo acontecido, mantiene con los Smith un lazo de amistad inquebrantable.

Una vez más, la Red Table Talk fue el escenario de otro episodio que quedará para el recuerdo, cuando en su emisión del 28 de septiembre, Willow se mostró sensible frente a su madre, expresándole su total respeto por la manera en que ella y Will han manejado el asunto públicamente. “Quiero ponerlo sobre la mesa. Estoy muy orgullosa de ti. Poder verte a ti y a papá hacer eso fue como, ‘ok, esto es verdadero’…”, dijo la joven intérprete enteramente orgullosa, en su reciente participación en el popular programa que se transmite por Facebook, y que además contó con la presencia de otra persona muy especial en la vida de los Smith, la mamá de Jada, Adrienne Banfield-Jones.

Willow no titubeó al ahondar en sus palabras, reiterando ante todo el inmenso amor que une a su familia, que más allá de las circunstancias, ha logrado salir adelante. “Eso es amor verdadero. Cuando puedes decir ‘estoy contigo, voy a estar a tu lado, voy a tomar tu mano porque te amo’. Eso es lo que hacemos y es lo que realmente importa…”, agregó la cantante de temas como Wait a Minute!, que se mostró visiblemente conmovida a lo largo de la charla, en la que madre e hija dieron muestra de la estrecha complicidad que hoy las une. Por supuesto, Jada aprovechó la ocasión para describir aquel instante en que rompió el silencio sobre su romance con August como una completa explosión de defectos y sentimientos, así como la oportunidad para despojarse de cualquier máscara.

El comentado momento entre Jada y Will

En un suceso que tomó por sorpresa a los fans de los Smith, Jada dio detalles del romance que vivió con August, compartiendo cómo se dio el acercamiento entre los dos, mientras estaba separada de Will. “Todo comenzó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su estado mental…”, recordó en aquella Red Table Talk, mientras su esposo escuchaba con atención lo que la madre de sus hijos decía. “A medida que pasaba el tiempo me metí en un enredo diferente con August…”, explicó, para después dar una lección de sinceridad al definir de la mejor manera la cercanía que mantuvo con el rapero. “Me refiero a que fue una relación, absolutamente”, confesó durante aquel íntimo encuentro.

Entre otras cosas, Jada destacó algunas de las razones por las cuales tomó la de decisión de dar ese giro a su vida sentimental, un acontecimiento que más allá de todo, le otorgó la posibilidad de adquirir una importante lección. “Tenía mucho dolor y estaba quebrada. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo”. Al retomar las declaraciones que el rapero hizo en su momento, refiriéndose a que Will había autorizado a su esposa a salir con él, Jada dijo: “La única persona que me puede dar permiso para una circunstancia como esa, soy yo”.

