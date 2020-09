Andrea Legarreta sobre los rumores: 'No corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder'

Dueña de un carisma único, Andrea Legarreta es uno de los rostros más queridos de la televisión, sin embargo, el éxito que ha alcanzado en su carrera no es mera casualidad, sino fruto de años de esfuerzo, trabajo y disciplina. No obstante, en su vida como figura pública ha tenido que lidiar con situaciones no del todo agradables, como lo son las críticas y rumores tanto relacionados con su faceta profesional como con la personal. Una de las versiones que circuló hace tiempo señalaba que ella era responsable de las salidas de los integrantes de Hoy, programa del que ella ha sido parte por casi 20 años. Al reflexionar sobre las cosas buenas y malas que le ha dejado su trabajo en los medios la conductora habló sinceramente sobre estos señalamientos descartando nuevamente su veracidad.

Al asistir a una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Andrea hizo un repaso sobre sus inicios en la televisión, sus experiencias, y cómo ha podido construir buenas amistades en el medio. “He tenido compañeros, que después de haber trabajado hace años con ellos, sigo en contacto con ellos… Creo que he conservado amistades muy lindas en este medio, relaciones de respeto”, contó la conductora. Además, la estrella de Hoy aprovechó para referirse a los rumores que cobraron fuerza hace tiempo sobre los supuestos privilegios de los que gozaba en el matutino de Televisa. “No corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder, no me han regalado nada”, aseguró.

Andrea explicó además que la dinámica de Hoy, programa que lleva en el aire más de 22 años, consiste en la rotación de productores periódicamente, lo cual ha repercutido en los cambios de elenco. “Hoy es un programa de ciclos, se dijo que cada dos años se iba a cambiar de productores”, continuó la conductora, quien incluso recordó que en su momento ella salió del matutino, lo cual no todo el público tiene presente. “A mí el primer cambio de Hoy es cuando entró Federico Wilkins, a mí me sacaron”, señaló, refiriéndose al periodo entre 2000 y 2002. “Hay cosas donde a veces la memoria le llega a fallar a la gente, pero si yo tuviera el poder para correr o para para quedarme, para permanecer, pues yo hubiera permanecido incluso en esa época”, comentó.

Está convencida de que no ha dañado a nadie con intención

La conductora dejó claro que ese tipo de rumores ya la tienen sin cuidado, pues ella está convencida de que no ha perjudicado a nadie intencionalmente. “Entonces yo mejor me quedo con lo bueno, con que de verdad puedo poner mi cabecita en la almohada con la tranquilidad de que no le he hecho daño a nadie buscando hacerlo”, comentó, aunque sí reconoció que, como todos, ha llegado a cometer errores. “Sí hay cosas que sí me hubiera gustado decirlas de otra manera, y no lastimar a lo mejor a esa persona a la que estaba dando la nota, o esta información de algo que les dolía”, admitió. “Pero con los años, la forma va cambiando porque vas aprendiendo, porque somos humanos y todos la regamos, todos tenemos una vida, y tenemos hijos, y tenemos familia y sabemos que todos, como decía mi abuelita, ‘estamos en la casa del jabonero, el que no cae, resbala mija’”, dijo con buen sentido del humor.

Cuando puso un alto a los rumores ante la salida de un compañero

A finales del año pasado se supo que varios integrantes del elenco de Hoy saldrían de la emisión, entre ellos Mauricio Mancera. Sin saber los motivos reales de este cambio, muchos empezaron a especular y llegaron a responsabilizar a Andrea. La conductora quiso poner un alto a esos y otros rumores de los que había sido objeto. “Que supuestamente corro gente del programa, que supuestamente me niego a ir al camioncito, que no me gusta convivir con el público, que traigo pleito con mi productora, que me estoy divorciando (desde que me casé) ¡Ay Dios! Como diría mi adorada Mizada, ‘mojarrita enjabonada’. ¡Pero es que a veces juro que hartan! ¡¿Qué se ganan?!”, escribió en su Instagram el pasado mes de noviembre. “Por más que digan ahora que Mau Mancera se irá por mi culpa es mentira (Si supieran lo que adoro a ese chaparrito y lo que le he insistido para que no se vaya)”, agregó entonces la conductora.

