Luis Fonsi sorprende a su hija Mikaela con una tierna cita para dos

Además de ser uno de los cantantes latinos más reconocidos en el mundo, Luis Fonsi también es un hombre de familia y un gran padre. A través de sus redes sociales, el intérprete de Despacito suele compartir algunos detalles de su vida familiar, en donde es evidente que la relación que ha construido con su pequeña Mikaela, la mayor de los dos hijos que el boricua ha tenido con la modelo española Águeda López, es de lo más especial y única. Prueba de ello es la increíble sorpresa que el artista de 42 años le hizo a su pequeñita y la cual no dudó en presumir en sus redes sociales, demostrando que para sorprender a su hija no es necesario celebrar una fecha especial y que cualquier día es la prefecta ocasión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Fonsi compartió unas lindas postales en las que se le puede ver al lado de Mikaela, ambos vestidos de gala y listos para disfrutar de una velada padre e hija. De hecho, el cantante no escatimó en recursos y preparó una elegante llegando a su cita con todo y ramo de flores en mano, sorprendiendo a su pequeñita. “Anoche sorprendí a mi princesa con un Daddy/Daughter Date (cita padre e hija). No celebramos nada especial, solo que la amo con toda mi vida y que ella es perfecta”, escribió de forma emotiva el intérprete como descripción para el tierno álbum de postales con las que registró esta linda ocasión.

Como era de esperarse, Mikaela, de 8 años, reaccionó muy emocionada a la sorpresa preparada por su papá, quien como todo un caballero lució un look muy formal en color negro, listo para consentir a su hija. Para esta ocasión, la pequeña lució como toda una princesa, llevando un hermoso vestido asimétrico color beige, el cual combinó con unas alpargatas en el mismo tono, complementando su look con una linda tiara con la que lució muy linda.

VER GALERÍA

La publicación del artista ha generado un sinfín de reacciones de sus fans, quienes no han dejado de felicitarlo por ser un padre entregado y preocupado por sus hijos, a pesar de la gran carga de trabajo y de su apretada agenda. Entre los miles de comentarios y los más de 260 mil likes que han acumulado las encantadoras fotografías, destacaron los de otros padres de familia famosos como Martín Fuentes y Alejandro Sanz, quienes seguramente se sintieron identificados con este tierno momento.

Nace una estrella

Sin duda alguna, Luis Fonsi es uno de los hombres más talentosos del universo musical latino. Sus canciones y ritmos lo han posicionado como uno de los intérpretes en español favoritos en el mundo, y su hermosa voz es reconocida por todos apenas suena el primer acorde. Es por eso que no debería ser una sorpresa que alguno de sus dos hijos heredara su talento. Sin embargo, no ha dejado de causar asombro la voz de Mikaela, quien influenciada por el amor que Fonsi tiene por la música ya ha comenzado a mostrar sus primeros dotes artísticos, algo que tiene encantados a sus papás y que no han dudado de compartirlo con sus seguidores.

VER GALERÍA

A través de su perfil de Instagram, el cantante presumió un clip en el que se puede ver a la pequeñita en pleno estudio de grabación, con audífonos bien puestos y parada como toda una profesional frente al micrófono. En aquella ocasión, Luis destacó el valor que su hija tuvo para interpretar su propia versión de We are the World, pues confesó que la pequeña suele ser muy tímida. "Fue ella la que eligió la canción perfecta para este momento que estamos viviendo", aseguró el intérprete, haciendo referencia a los complicados días que el mundo atraviesa a consecuencia de la pandemia.