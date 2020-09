'Estoy agradecido con la vida', Adrián Uribe no cabe de felicidad por su compromiso El actor ofreció sus primeras declaraciones tras haberse comprometido con su novia Thuany Martins

A punto de convertirse en padre por segunda ocasión, Adrián Uribe y su novia Thuany Martins han decidido dar un paso muy importante en su relación y se comprometieron el pasado fin de semana. La noticia la han hecho pública a través de redes sociales, en donde han compartido imágenes del romántico momento en el que de rodillas y con anillo en mano, el actor le pidió a su pareja se casara con él. Emocionado por el idílico momento de vida que atraviesa, Adrián ha compartido más detalles sobre este lindo instante con el que ha conmovido a todos sus seguidores.

Con las emociones a flor de piel, Adrián dio sus primeras declaraciones luego de haberse comprometido con la madre de su hija, ofreciendo más detalles sobre el romántico momento que vivió el fin de semana y sobre todo lo que pasó por su mente y corazón al momento de hacerle la propuesta a Thuany. “Estaba más nervioso de lo que yo lo imaginé, nunca pensé que iba a reaccionar de esa manera, no pensé que iba a llorar, me conmovió mucho su reacción, era un nervio impresionante, nunca en mi vida había sentido unos nervios tan impresionantes, pero (estoy) muy emocionado, y creo que quedó más hermoso de lo que yo me lo imaginé”, contó el intérprete en entrevista con el programa Hoy visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas.

El actor se mostró conmovido por la forma en la que se han dado las cosas en su vida, recordando los difíciles momentos que vivió hace unos años, cuando tuvo que ser hospitalizado de gravedad por un problema de salud, del cual salió victorioso y que sería la puerta de entrada para todas las cosas buenas que han sucedido en su vida. “Estoy más que agradecido de la vida, yo creo que esto era como la cereza del pastel, todo lo que me ha sucedido a partir de dos años para acá, que me cambió la vida completamente, lo del hospital, ahora lo de mi bebé que viene en camino, y bueno solo faltaba hacerlo formal, darle estructura y construir esa familia que tanto soñamos los dos”, expresó ilusionado.

Al ser cuestionado sobre si ya han elegido una fecha, el actor no pudo ofrecer más detalles, sobre todo por el momento que el mundo atraviesa por la pandemia, sin embargo se mostró optimista y reveló que espera pueda llegar al altar de la mano de Thuany en 2021. “Yo creo que para el próximo año, vamos a buscar el mes, ya que todo se normalice, esperemos en Dios que ya todo esté bien con lo de la pandemia, yo creo que ya 2021, próximo año, en cuanto nazca mi bebé, vámonos, boda, va a haber bodorrio”, detalló.

Un romántico momento

A través de su perfil de Instagram, Adrián Uribe compartió la emocionante noticia de su copromiso por medio de un romántico video en el que se pueden ver algunas imágenes del momento digno de telenovela, en el que el también comediante sorprende a su futura esposa con un increíble montaje de velas y flores blancas, las cuales crearon una atmósfera llena de romanticismo y propiciaron el momento cumbre de la noche, en donde arrodillado, Adrián le pidió a Thuany matrimonio. “¿Te quieres casar conmigo?”, escribió el actor como descripción para su video. “Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos… ¡Te amo futura esposa!”, agregó el intérprete, dejando en evidencia que la respuesta de su novia fue positiva.

