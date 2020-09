Andrea Legarreta sobre las rachas difíciles en su matrimonio y el tema de la separación: ‘Estuvimos a punto’

Con 20 años de casados, Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas más sólidas del espectáculo. La conductora y el cantante han superado situaciones difíciles en distintos ámbitos. Hace poco la estrella de Hoy y su familia dieron positivo a Covid-19, enfermedad de la que afortunadamente se recuperaron por completo. Al ser figuras públicas, la presentadora y el integrante de Timbiriche se han visto expuestos a críticas y rumores, los cuales han sabido sobrellevar siempre unidos y apoyándose mutuamente. Andrea ha abierto su corazón en una reciente entrevista para hablar de las etapas complicadas por las que pasado su matrimonio y ha revelado que ella y Erik estuvieron a punto de tomar caminos separados.

Andrea, quien el pasado mes de abril celebró su vigésimo aniversario de bodas con Erik, hizo un repaso sobre algunos aspectos de su vida profesional y personal en el canal de YouTube de Yordi Rosado, espacio en el que se abrió por completo para hablar de los momentos felices y complicados que ha tenido en su vida conyugal. La conductora confesó que su matrimonio ha pasado cambios y diversas etapas. “Si tú le das chance a la apatía, gana, porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde, ya de tomar decisión de: ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?’”, contó la presentadora de Hoy. “O sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan, que las parejas, es más, cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe”, continuó al exponer que las relaciones afectivas de cualquier tipo están sujetas a altibajos.

“Claro que hemos tenido ese momento en el que nos hemos detenido a ver ‘no, en buena onda, ¿qué?”, admitió. Pero ante la pregunta expresa del anfitrión sobre si realmente se han separado alguna vez o a si al menos se han dado un espacio como pareja, Andrea aseguró que nunca han llegado a ese punto, aunque en alguna ocasión estuvieron cerca de hacerlo. “Nunca, estuvimos a punto… Estuvimos a punto y de pronto no sé qué es Yordi, yo termino por pensar que es el amor”, comentó ella al explicar por qué cree que nunca dieron dicho paso. “De pronto dices: ‘Será la costumbre, será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, y ahora qué y los niños, y cómo te vas a dividir…’ O sea, yo me preguntaba en ese momento qué es, porque de plano no pudimos llegar a eso, cosa que está muy bien porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas, y sí no me imagino estar sin él”, admitió la conductora.

El amor los ha sacado adelante

Al ser cuestionada sobre alguna característica de ella y de Erik que moleste al otro en su vida juntos, Andrea admitió que hay una coincidencia. “Y creo que es la misma: controlar… Son los detalles, que no es un control agresivo, es a lo que voy, no es un control que te ofenda, pero sí de pronto esta parte del control”, admitió la conductora de lo más sincera. La presentadora también habló sobre un capítulo en su matrimonio que ya quedó atrás, pues el cantante se dio cuenta de que una actitud que tenía no los llevaría a un buen término. “Gracias a Dios, después de un año de casados, él dejó de tomar, como decía él ‘le caía pesado’ sí, ya tenía broncas y sabía que yo no iba a soportar estar con un borracho, entonces gracias a Dios, como les digo (a sus hijas), 'tu papá, tomó la decisión y ustedes nunca lo han visto tomar'”, contó la conductora.

Tras dos décadas como esposos y dos hijas en común, Andrea hizo un balance sobre su vida con Erik en el cual concluyó que pese a todos los obstáculos, el amor siempre ha sido el pilar que los ha mantenido juntos. “Estamos los dos llenos de errores y nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero yo creo que cuando tienes un buen corazón con todo y que te equivocas y que pasas tú cosas difíciles y que traes también tu carga y tus traumas, tus frustraciones y tu dolor, y costumbres aprendidas quizás que ya tienes arraigadas que a lo mejor pueden provocarle un daño a la otra persona… Con toda esa carga que traemos, siempre ha salido a flote el amor y que somos buenas personas”, reconoció la conductora.

