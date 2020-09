Adele se deja ver como muy pocas veces en sus nuevas imágenes

Aunque Adele es una de las celebridades más admiradas y exitosas del mundo, lo cierto es que la cantante no teme a ser vista como cualquier ser humano que al igual que la gran mayoría, lleva una vida normal y tranquila cuando no está arriba de un escenario, es por eso que es común verla lucir su belleza natural en sus redes sociales, en donde suele compartir fotografías en las que se deja ver sin una gota de maquillaje y disfrutando del receso que ha decido tomarse de la música. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la intérprete de Someone Like You compartió unas fotografías inéditas como parte de la felicitación de cumpleaños que le dedicó a su gran amiga Nicole Richie, quien el pasado 21 de septiembre cumplió 39 años, en las que se dejó ver en sus looks más caseros y cómodos, recordándonos a todos que es igual a cualquiera de nosotros cuando estamos en casa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La cantante compartió en su perfil de Instagram un video y cuatro fotografías con las que quiso resumir la amistad que mantiene con la hija de Lionel Richie. Sin embargo, fue el clip el que más llamó la atención de sus fans, pues en él se ve cómo Nicole le juega una divertida broma a la intérprete de Hello, al asustarla apareciendo de sorpresa. Los fans de la cantante hicieron eco del look de Adele, quien viste unos pants negros holgados y una sudadera al mismo tono de capucha. Además, la artista de 32 años luce su rubia cabellera suelta y sin una gota de maquillaje, algo que en los últimos meses se ha convertido en su sello personal.

Otra de las imágenes compartidas por Adele y que ha llamado la atención de sus 39 millones de seguidores, es en la que aparece vestida de gala, llevando el cabello recogido por completo y orgullosa del resultado del meses de esfuerzo y mucha disciplina al lucir más esbelta que nunca, algo por lo que la cantante ha estado en boca de todos, pues sin duda alguna se ha convertido en toda una inspiración para quienes la siguen.

VER GALERÍA

Sin duda alguna, en las imágenes compartidas por Adele, deja en evidencia que el vínculo que ha creado con la actriz es muy fuerte y que juntas se la pasan muy bien. De hecho, la cantautora se encargó de dejarlo en claro a través del mensaje que le dedicó en sus redes sociales, el cual también sirvió como disculpa por haberle enviado sus buenos deseos hasta ahora. “Feliz cumpleaños atrasado a mi dosis diaria de gracia @nicolerichie. Te admiro y te amo mucho. Eres el epítome de la autoconservación, el amor propio y el salvajismo absoluto. Sigue haciéndonos reír nena, te adoramos hasta la luna y de regreso”, escribió la artista en su publicación.

Una renovada Adele

Fue justo el pasado 6 de mayo, cuando la intérprete celebró su cumpleaños número 32, que el mundo cayó a los pies de Adele, luego de que se publicaran unas imágenes de su íntima celebración, en la que prácticamente luce irreconocible y muy lejos de la Adele que vimos la última vez sobre el escenario, durante el cierre de su gira en 2016 en el estado de Wembley. Desde entonces, muchas cosas cambiaron en la vida de la artista, pues además de mantenerse alejada de la vida pública, también enfrentó el divorcio de su esposo Simon Konecki, también padre de su único hijo.

VER GALERÍA

Fue precisamente por esa discreción que mantiene sobre su vida privada, que nadie vio venir el radical cambio que ha tenido la intérprete, quien en plena celebración de sus 32 años se dejó ver por primera vez luciendo su nueva figura, enfundada en un minivestido color gris que dejaba al descubierto el gran cambió de la artista británica. De inmediato, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para la artista, quien no ha hecho mayores declaraciones sobre esta nueva etapa de su vida e incluso sobre lo que viene para su carrera, pues hasta ahora no hay fecha sobre el lanzamiento de nueva música. Cabe destacar, que han pasado casi cinco años desde que la inglesa lanzó nueva música, por lo que sus fans se encuentran ansiosos.