La emotiva reflexión de Martha Debayle en su cumpleaños: 'Hoy para mí, son 53 y no me regresaría ni un año para atrás'

A pesar de los difíciles tiempos por los que atravesamos, Martha Debayle ha tenido un cumpleaños espectacular, lleno del amor de sus allegados y amigos, quienes no han perdido la oportunidad de felicitar a la guapísima comunicadora este 27 de septiembre, día en el que celebra su cumpleaños número 53 por todo lo alto. Desde las primeras horas del día, la locutora de radio ha comenzado a recibir un sinfín de muestras de cariño, virtuales y físicas, las cuales no ha dudado en presumir a través de sus redes sociales, tal y como suele hacerlo en los momentos más importantes de su vida y su carrera, o cuando presume sus increíbles looks a los que ya nos tiene acostumbrados. Al ser una fecha muy especial, la también empresaria compartió una emotiva reflexión sobre las experiencias que la han marcado a lo largo de su vida y que la han impulsado a convertirse en la mujer exitosa que es hoy.

A través de su perfil de Instagram, Martha compartió un extenso mensaje en el que expresó el gran orgullo que siente al llegar a los 53, convertida en una mujer que inspira a millones con su trabajo y sin arrepentimientos por cada experiencia de vida que tuvo en su camino y que hoy la tienen en un lugar privilegiado. “Hoy para mí, son 53 y no me regresaría ni un año para atrás. Pasé gran parte de mi vida sintiéndome que no era suficiente, ni para merecer un amor increíble, ni para tener el trabajo de mis sueños, ni para creer que mi vida podía ser como yo la soñaba. Pase gran parte de mi vida queriendo parecerme a alguien más, queriendo ser como alguien más. A los 16 me sentía inadecuada, totalmente fuera del molde de las expectativas de lo que tenía que ser y hacer una adolescente cool. Pensé que cuando cumpliera 25, ya sería una adulta hecha y derecha y que podría estar en absoluto control de mi vida, de mi rumbo, de mi futuro. A los 28 me casé pensé que eso, que ‘él’, me daría un sentido de propósito, y tierra, y una razón ‘para’. No funcionó”, se puede leer al inicio de su mensaje.

La comunicadora continuó hablando de las diferentes etapas que ha vivido a lo largo de su camino, algunas muy duras y otras que sin duda le dejaron lecciones increíbles y que hoy son su fortaleza para no dejarse vencer ante las adversidades. “Con cada paso de los años, sin darme cuenta, iba aprendiendo la lección más increíble de todas que hoy a mis 53, y desde hace varios años practico y vivo todos los días: Siempre hay que hacer hasta lo imposible por sentirnos fantásticos, la vida es muy corta. No pierdan el tiempo queriendo ser diferentes a quien son, o a parecerse alguien más… No vivan en stand by esperando que cuando... porque cada minuto cuenta y no hay mejor momento para ser todo lo que viniste a este mundo a ser y hacer todo lo que tu potencial te permite, que hoy”, expresó Martha.

Finalmente, Martha cerró su publicación con una emotiva reflexión: “Hoy y desde hace muchos años es mi mejor edad, nunca he sido más feliz que estos últimos 20 años, nunca he estado más contenta, nunca me he sentido tan empoderada, tan imparable, tan amada por los que me rodean y por mí, nunca me he sentido tan invencible como ahora. Pero he de ser sincera, me hubiera encantado no perder tanto tiempo no sintiéndome ni creyendo todo lo que soy. No cometan el mismo error. Disfrútense, disfruten su edad, disfruten su vida porque hoy nunca va a regresar. Happiest of birthdays a todos mis colegas libras allá afuera que hoy también cumplen años. Enjoy life this is the only one we’ve got (Disfruta la vida, es la única que tendremos)”, finalizó.

La divertida felicitación de su hermana Eugenia

A través de su perfil de Instagram, Eugenia Debayle dedicó una publicación muy especial para su hermana, compartiendo algunas fotografías en las que mostró algunos de los momentos más divertidos al lado de Martha, haciendo gala de la perfecta mancuerna que son y resaltando el gran amor que se tienen la una a la otra. Junto al tierno álbum de fotografías, la empresaria escribió: “Happy Birthday a ¡mi mejor amiga y cómplice! Celebro tener en mi vida tu sentido del humor, tu generosidad y tu amor por la vida”, se puede leer en las primeras líneas del mensaje de la rubia Debayle.

Eugenia continuó su felicitación bromeando sobre la personalidad de su hermana, asegurando que aunque es una persona ‘mandona’, siempre tiene amor para dar. “Tengo que decir que eres la hermana más bossy del planeta, pero no importa porque quieres y proteges como nadie. Love you @marthadebayle”, finalizó la guapa empresaria, generando las risas de la festejada, quien no dudó en contestar a la publicación de su hermana con un sincero: “Love you!”, no sin antes agregar una serie de emojis de risas, demostrando así que el mensaje de su hermana le hizo mucha gracia