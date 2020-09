El exprometido de Demi Lovato asegura que se enteró de la ruptura en los medios

De aquel idílico momento que protagonizaron Demi Lovato y Max Ehrich hace dos meses, cuando se comprometieron a la orilla de la playa en Malibú, quedan solo recuerdos, pues a dos meses de haberse dado el ‘sí, acepto’ y de verse inmersos en una polémica en la que incluso se vio involucrada Selena Gomez, hace unos días se confirmó su ruptura y por ende la cancelación de su compromiso y boda. Sin embargo, parece ser que el último en enterarse de esto fue el mismo Ehrich, quien luego de que se diera a conocer la noticia en los medios de comunicación, rompió el silencio, sorprendiendo a todos por sus declaraciones.

Fue a través de Instagram Stories donde el cantante y actor se pronunció al respecto, dando a entender que hasta el momento él no había sido notificado sobre la cancelación de su compromiso con Demi y asegurando que se entero gracias a los medios de comunicación. “Imaginen enterarse del estatus de tu relación a través de un tabloide”, se puede leer en una primera publicación en la que se puede leer solo el mensaje de Max en letras blancas sobre un fondo negro, mostrándose un tanto desconcertado por la noticia.

En una siguiente publicación, Ehrich explicó que las últimas horas la había pasado trabajando, encerrado en el set, por lo que no había prestado atención a las noticias, hasta el momento en el que volvió a reconectarse, para enterarse sorpresivamente del revuelo en el que estaba inmerso y de su nuevo estatus sentimental. “Mientras estás en medio de la filmación de una película biográfica sobre un pastor en una iglesia cristiana, donde la intensión de la cinta es ayudar a las personas”, agregó. En una tercera publicación, el actor expresó: “Bendiciones”, cerrando así el mensaje con el que dejó entrever que la comunicación con Demi ha quedado rota.

Cabe destacar que, hasta el momento, Demi no ha hecho ninguna declaración al respecto y que los mensajes de Max Ehrich serían como la confirmación oficial de la ruptura y cancelación de su compromiso. Sin embargo, en las redes sociales de ambos también han desaparecido todo rastro de su amor, incluso las hermosas postales del momento de su compromiso y las que la cantante había publicado sobre su increíble anillo de compromiso.

Una difícil decisión

Fue el pasado 25 de septiembre cuando la revista People daba por confirmada la ruptura de Demi Lovato y Max Ehrich, citando a una fuente cercana a la pareja. Y aunque en ese momento el informe de la revista se tomó con cierta mesura y prudencia, con las recientes declaraciones de Max todo toma sentido. "Ha sido una decisión difícil, pero han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras", aseguró la citada fuente sobre los motivos que habrían llevado a la intérprete de Sorry Not sorry y al actor de Young and the Restless a terminar su relación. "Se respetan y se quieren, y siempre recordarán con cariño el tiempo que pasaron juntos", añadió. Cabe señalar, que tras confirmarse la noticia, Demi compartió algunas fotografías de su vuelta al trabajo y en todas ella se ha dejado ver sin el enorme y hermoso anillo de compromiso.

