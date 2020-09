Irina Baeva y su desagradable experiencia: 'El señor simplemente no quiere dejarme en paz' La actriz enfrentó a un paparazzi que no la dejaba de seguir mientras se ejercitaba en Central Park

Con la ilusión con la que Irina Baeva se ha instalado en Nueva York, ciudad que se convertirá en su hogar por las próximas semanas, la actriz ha querido compartir a través de sus redes sociales detalles de su emocionante estancia en la Gran Manzana en tiempo real. Sin embargo, sus publicaciones también le han traído uno que otro problema con algunos medios de comunicación, que aprovechando que la actriz ha sido muy abierta en sus redes, la han seguido muy de cerca e incluso la han abordado, con la finalidad de obtener algunas impresiones sobre lo que sucede en su vida actualmente, algo que no ha sido muy del agrado de Irina, quien no ha dudado en enfrentar a un reportero que la estuvo persiguiendo mientras se ejercitaba en Central Park.

A través de Instagram Stories, Irina compartió unos videos en los que se le podía oír muy molesta, mientras enfrentaba a un reportero que se identificó como miembro del equipo del programa Suelta la Sopa. En los videos, se puede escuchar cómo la actriz le pide que se retire, mientras el periodista la cuestiona sobre Gabriel Soto y su relación y la graba con su teléfono móvil. “Aquí está un reportero de Telemundo y Suelta la Sopa que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park, gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio... El señor simplemente no me quiere dejar en paz”, se escucha decir a la actriz es su video. “Qué coraje que no pueda estar tranquila haciendo ejercicio y tenga un reportero siguiéndome por todo Central Park… no está bien”, continuó la actriz, mientras algunas personas que también se encontraban en el lugar se acercaron para ayudarla.

Pasado el exabrupto, Irina volvió a sus redes sociales para explicar un poco lo sucedido y para aclarar la situación, admitiendo que fue un error el haber compartido en tiempo real su ubicación e incluso sus planes para la noche, pues en un video previo había dicho que recibiría la visita de alguien muy especial, lo que pudo generar el interés del paparazzi por saber si se trataba de Gabriel Soto. “Un gran error de mi parte, con estas ganas que tengo de compartirles lo feliz y lo contenta que estoy aquí en Nueva York, y las cosas que estoy haciendo, definitivamente un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad, por cuestión de este tipo de paparazzi. Pero bueno, ya lo aprendí, ya no lo volveré a hacer por muchas ganas de compartir cosas con ustedes”, agregó.

Intervienen las autoridades

Irina reveló que ante la insistencia del reportero tuvo que llamar a la policía para que la apoyaran, situación que dio pie a la retirada del periodista, no sin antes ofrecerle una disculpa, argumentando que era el trabajo que le habían mandado hacer y que de alguna forma tenía que cumplirlo. “En lo que estábamos esperando a la policía, me ofreció disculpas, me dijo que no era su intención no era molestarme -después de 30 minutos de molestarme-, que su intención no era ponerme mal y se retiró haciendo una llamada a su producción”, dijo la actriz más tranquila y llegando a una reflexión muy importante: “Dos cosas: Irina, nunca publiques historias en tiempo real, y dos, las personas públicas también somos seres humanos, que no se nos olvide”, finalizó.

