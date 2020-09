Pato Borghetti revela que tuvo que someterse a una pequeña intervención quirúrgica

Si hay algo que caracteriza a Pato Borghetti además de su simpatía y carisma frente a las cámaras, es su sencillez y apertura con su público. Hace unos meses cuando dio positivo a coronavirus inmediatamente tomó sus redes para dar aviso de la situación ante la posibilidad de más contagios. De igual forma, cuando decidió donar plasma para contribuir al tratamiento de otros pacientes con la enfermedad, dio a conocer su decisión con el fin de motivar a más personas a hacer lo mismo. Ahora el conductor se ha topado con una nueva circunstancia en temas de salud, la cual lo ha llevado a someterse a una peque intervención quirúrgica. El argentino comunicó a sus seguidores lo ocurrido asegurando que todo salió de la mejor manera.

Pato ha aprovechado el alcance en sus redes sociales para animar a sus seguidores a cuidarse, es por ello que ahora quiso compartir la reciente situación médica por la que atravesó. “Quiero platicarles una situación que viví hace un par de semanas, tenía un lunar en la planta del pie un poco sospechoso, decidí mandarle una foto a mi doctor Javier Derma… Que es uno de los dermatólogos, oncólogos más importantes de México”, contó el conductor de Venga la Alegría en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Y bueno, él me aconsejó que lo quitáramos y mandarlo a analizar, por suerte el resultado fue benigno…”, continuó el galán argentino en su publicación, y explicó que por tal razón se le había visto cojeando recientemente. “Por eso estaba un poco rengueando de mi pie izquierdo”, señaló.

“Recuerden que siempre es importante detectar estas situaciones a tiempo, para que no se conviertan en algo malo, y cuídense mucho”, comentó en el video luego de mostrar las imágenes del momento en el que se sometió a la cirugía. “¡Pequeña intervención quirúrgica exitosa! Siempre es importante estarse checando el cuerpo para detectar a tiempo situaciones que si no pueden afectar malamente la salud, y también contar con buenos especialistas para tomar las mejores decisiones”, reiteró Pato en su post. Tan pronto como reveló esta situación sus seguidores celebraron que todo haya salido bien, y entre los mensajes destacó el de su pareja, Odalys Ramírez: “¡Que alegría que todo salió súper bien! ¡Te amo hermoso!”, escribió la conductora.

Su experiencia con el Covid-19

En más de una ocasión, Pato ha reconocido ser muy precavido en temas de salud, razón por la que hace unos meses le tomó por sorpresa haber dado positivo a Covid-19. En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, el conductor narró su experiencia con la enfermedad cuando apenas empezaban a darse los casos en el país. “Tuve la bendición de que fuera de los leves, y la saqué barata”, agradeció Borghetti, quien durante el tiempo que tuvo el virus sólo manifestó pérdida de olfato y gusto, síntomas de los que en ese entonces no se sabía mucho.

Pero aunque él no presentó malestares, el hecho de que Odalys se sintiera mal fue lo que a él más lo afectó en su momento. “Lo que más me costó fue cuando se enferma Oda, cuando se enferma mi mujer ahí si la pasé mal, porque a ella le dio un poco más fuerte, no llegó a ser grave, pero sí le faltaba el aire”, recordó. “Yo no dormía porque estaba al pendiente de que ella me dijera: ‘No puedo más, llévame al hospital’. Entonces, entre la culpa, porque yo pensaba que yo la había contagiado, decía: ‘Si le llega a pasar algo, cómo vivo, si se llegara a complicar esto como vivo el resto de mi vida, si yo contagié a la mujer que amo, que es lo que más quiero en el mundo con mis hijos, cómo salgo adelante después’”, relató. Otro de los aspectos que lo preocupó entonces fue la posibilidad de haber contagiado a sus compañeros, pues al no saber que era portador del virus, había seguido yendo al trabajo. “Mi otro miedo, mi otra preocupación eran mis compañeros, o sea, mis amigos del trabajo”. Afortunadamente sus temores no se materializaron, pues nadie de su equipo contrajo el virus. “Un poco creo que es suerte, bendito Dios, y otro poco fue esa obsesión mía con los cuidados, porque yo no me acercaba ya a nadie, aunque según yo no tenía nada, yo ya no saludaba a nadie”, aseguró.

