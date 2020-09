Lily Collins se ha comprometido

Después de meses muy complicados a nivel mundial, parece que se ha regresado con la intención de vivir al máximo. Las buenas nuevas no han parado en los últimos días, y ahora ha sido el turno de la actriz Lily Collins, quien a través de su cuenta de Instagram ha anunciado su compromiso con Charlie McDowell. A punto de estrenar su nueva serie, Emily in Paris, Lily se encuentra viviendo el mejor momento tanto en lo personal, como en lo profesional. Por supuesto, los seguidores de su estilo -uno muy celebrado- no pueden esperar a ver cómo se verá de novia, después de descubrir que su anillo de compromiso mantiene el destello especial que siempre ha acompañado a Lily cuando de moda se trata.

“He esperado toda mi vida por ti y no puedo esperar a pasar todas nuestras vidas juntos…”, escribió Lily para hacer este anuncio en su cuenta de Instagram. Junto a este tierno mensaje, la actriz publicó tres imágenes. En la primera se le ve besando a su prometido, mientras enseña a la cámara su mano izquierda llevando en el dedo anular la sortija de compromiso. En la segunda se ve a Charlite hincado, haciéndole la pregunta mientras le enseña el anillo, Lily, visiblemente emocionada, se deja ver sorprendida y completamente feliz en lo que fue un momento inolvidable.

Por último, Lily presenta el anillo de compromiso a la cámara. Manteniéndose fiel a su alabado estilo, su sortija ha sido una vintage en oro amarillo con una hermosa piedra en rosa. Al parecer, la propuesta se dio mientras la pareja daba una caminata, con los dos luciendo muy casuales y relajados, sin que Lily imaginara que estaba por vivir uno de los momentos más especiales.

El cineasta también decidió celebrar este importante momento a través de su cuenta de Instagram con una imagen de Lily con su anillo. “En un momento de incertidumbre y oscuridad, tú has iluminado mi vida. Por siempre voy a valorar mi aventura contigo”, escribió. Según se puede ver en sus respectivas cuentas, los enamorados son unos fanáticos de la aventura y los momentos al aire libre, con distintos viajes documentados, por lo que no ha sorprendido que precisamente en un escenario como éste hayan decidido comprometerse en matrimonio.

Su historia de amor

Fue el año pasado cuando Lily confirmó a través de su cuenta de Instagram que se encontraba en una relación con el cineasta. Con una romántica pero discreta foto en París, donde grabó su nueva serie, no dejó lugar a dudas sobre esta nueva relación, dejando claro que está muy enamorada. En diciembre, después de algunos meses juntos, decidieron dar un poco más de formalidad a su relación al adoptar a un perro juntos y se sabe que este año han comenzado a vivir juntos. No es raro que se compartan mensajes románticos y algunas fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram. A pesar de sus ocupadas carreras, suelen acompañarse para realizar viajes constantes.

Unos meses antes de comenzar su relación con Lily, Charlie tuvo un noviazgo de algunos meses con Emilia Clarke, antes de eso estuvo ligado con Rooney Mara durante seis años. Tal como Lily, que es hija del reconocido cantante Phil Collins, Charlie es hijo del actor británico Malcolm McDowell y la actriz Mary Steenburgen, aunque por su apellido suele bromear en su cuenta de Instagram sobre una falsa identidad de su madre, atribuyéndole el papel a Andie McDowell, algo a lo que Mary responde con un poco de humor.

