José Ron sobre su ex: ‘Me gusta apoyarla… Siempre le voy a desear cosas muy lindas’

Luego de varios meses de apasionado romance, José Ron y Jessica Díaz decidieron poner fin a su relación amorosa, lo cual anunciaron de manera conjunta. Tal como lo señalaron en aquel momento, los actores quisieron continuar con la amistad que ya tenían desde antes, por lo que siguieron interactuando en redes sociales de manera cariñosa y cordial. De hecho, hace casi un mes se reencontraron e incluso se animaron a compartir algunas fotos juntos, lo cual provocó que sus fans se ilusionaran con la idea de una posible reconciliación. Sin embargo, el galán ha sido claro al afirmar que lo único que hay ahora con su ex es una amistad sincera, postura que ha reiterado nuevamente al ser cuestionado hace poco por sus fans, reafirmando además lo mucho que la estima y que la apoyará siempre como amiga.

Hace unos días, el galán de telenovelas abrió una sesión de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories, y una de las dudas recurrentes que le hicieron llegar sus fans fue sobre su pasada relación con Jessica Diaz e incluso le preguntaron si su noviazgo con ella seguía en pie. Siempre transparente, José Ron se apresuró a descartar tal situación. “No, no, no, pero no entiendo también por qué hay tantas preguntas sobre esto y es muy raro”, reconoció y aclaró una vez más que lo que actualmente lo une con la actriz es sólo una sincera amistad. “Somos amigos, no somos novios…”, aseguró.

Y tan buena es la amistad entre el actor y su ex novia más allá de su extinta relación sentimental, que él confesó que la sigue apoyando en sus aspiraciones profesionales. “Me gusta apoyarla en sus cosas, en su sueño por la música, porque compartimos este amor por la música y ya, la quiero mucho y siempre le voy a desear cosas muy lindas”, aseguró la estrella de Te doy la vida. Si bien José Ron no se refirió directamente a los rumores, es posible que la curiosidad de sus fans respecto a lo suyo con Jessica provenga de las versiones que circularon en semanas anteriores apuntando a una posible reconciliación de la ex pareja.

El reencuentro que levantó sospechas de una posible reconciliación

Cuando José Ron y Jessica decidieron dar a conocer el fin de su noviazgo dejaron en claro que fue en el mejor de los términos y que siempre perdurará la amistad que había precedido a su relación amorosa. Tras ese anuncio, ambos continuaron interactuando en las redes sociales, sin embargo a finales del mes pasado se dio un encuentro en vivo y a todo color que levantó sospechas entre sus fans. Ambos compartieron en sus Instagram Stories una serie de fotos en las que se les veía muy sonrientes. “Me encontré una coneja”, escribió el galán en una de las instantáneas, refiriéndose a la intérprete por el cariñoso sobrenombre que ha usado desde hace tiempo. Sin embargo, aunque se les veía muy felices juntos, poco tardó en saberse que su reencuentro no fue por pura casualidad, pues se trató de una colaboración para un video musical.

La historia de amor con Jessica Díaz

José Ron y Jéssica Díaz se conocieron en 2015, durante las grabaciones de la telenovela Simplemente María. Pero fue a finales del año pasado su relación empezó a transformarse en un apasionado romance. En febrero iniciaron formalmente su noviazgo y desde que lo confirmaron públicamente no dejaron de gritar su amor a los cuatro vientos. Desafortunadamente, su historia juntos llegó a su fin tras poco más de cuatro meses. El 25 de junio, la expareja hizo un Instagram Live en el que dio a conocer su decisión: “Nos llevamos muy bien, hay una amistad de mucho tiempo atrás y también quisimos y decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos, pero sí, como pareja no funcionamos la conejita y yo, hay una amistad que es muy valiosa que los dos queremos conservar”, comentó entonces el actor.

