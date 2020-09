Talina Fernández revela por qué quiere tanto a Ana Bárbara

Más allá de su carrera en la música, Ana Bárbara es la madre más cariñosa y dedicada. En este papel no ha tenido ninguna reserva, pues su amor de madre ha alcanzado también a los hijos de Mariana Levy, a quienes considera como propios. Este acercamiento con los niños, que inició paralelamente a su relación con José María Fernández, El Pirru, conllevó además una convivencia con Talina Fernández, abuela materna de los pequeños. La llamada Dama del buen decir ha expresado su agradecimiento a la intérprete, y ahora lo ha reafirmado durante un encuentro virtual con ella, el cual ha estado marcado por halagos mutuos y entrañables anécdotas.

Talina asistió como invitada al programa Montse & Joe de Unicable, donde, con su característica simpatía, compartió con el público algunas vivencias. Lo que no sabía es que la producción le tenía preparada una sorpresa: un enlace en vivo con Ana Bárbara. La conductora no pudo evitar complacida a tan grato detalle, e inmediatamente la saludó de manera efusiva. “¡Ay adorada, Peque, te amo, te quiero mi Peque!”, dijo al ver a la cantante, llamándola por un cariñoso sobrenombre y enviándole besos. La intérprete de Lo busqué respondió del mismo modo, e incluso aseguró que encuentra cierta similitud con la presentadora. “Qué gusto de verdad, estar en este vivo, me estoy muriendo de la risa con tus historias porque tantito sí me parezco a ti, y eso que no tengo tu sangre, amo a los de tu sangre, pero no tengo tu sangre, de verdad, más parecidas imposible, qué gusto verte preciosa”, comentó.

“Te quiero de siempre Peque y mucho, tú lo sabes, y a tu mami y a tus hermanas”, continuó La Dama del buen decir. El intercambio de cumplidos siguió y Ana Bárbara no escatimó en palabras al expresar su admiración hacia la madre de Mariana Levy. “Una mujer como ella, muy poco existen, culta, inteligente, sensible, de verdad que es muy bonito que hayan tenido esta maravillosa idea porque estas mujeres son personajes y son únicas, es un honor que me inviten a mandarle un beso con todo mi amor”, dijo refiriéndose a la iniciativa del programa de invitar a la célebre conductora de televisión.

Talina reconoció el hecho de que Ana Bárbara se haya ganado el cariño incluso de María, la hija mayor de su hija Mariana, quien a diferencia de los menores, no convivió tanto con ella. “La quiere mi hija María, que no la crio Peque, ahora son íntimas amigas, verdad mi amor”, contó la conductora a las anfitrionas del programa. “Claro mi amor, me dice mamá desde que tiene 17 años y tiene 24, ya son muchos años”, respondió la cantante antes de compartir lo significativo que fue para ella cuando la joven le preguntó si podía llamarla ‘mamá’. “Fue muy tierno para mí cuando me pidió decírmelo, para mí fue casi el mismo impacto que cuando Paula con 3 (años) me dijo: ‘¿Te puedo decir mamá?’”, reconoció. “Es impresionante y ahora tenemos una relación muy muy bonita, tenemos mucha afinidad y la amo, como amo a Paula, como amo a Emilio, son unos verdaderos hijos del alma para mí”, aseguró. “Yo lo sé y yo te lo he agradecido siempre mi amor”, respondió Talina.

El noble gesto de Ana Bárbara que Talina nunca olvidará

La conductora quiso compartir una anécdota que guarda en su corazón y que es una de las tantas razones por las que estima a Ana Bárbara. “Cuando me operaron de la cabeza iba yo a casa de mis nietos, y tenía un boquete aquí, y hacia un sol en Cancún… Y el entonces esposo de Peque (José María Fernández) no permitía que yo viera a mis nietos, y Peque me hacía el favor de mandarlos con la muchacha a la playa y me mandaba un refresco de cola… No lo voy a olvidar jamás Peque, te quiero”, expresó La Dama del buen decir al recordar aquel noble gesto de la cantante. “Te amo, te adoro”, respondió ella.

