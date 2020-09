Rocío Sánchez Azuara a un año de la partida de su hija: 'Tu gran espíritu y fuerza me acompañan'

Han pasado 12 meses desde la dura partida de Daniela, la hija de Rocío Sánchez Azuara. La joven falleció a los 31 años debido a complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico que sufría desde que era niña. La conductora ha mostrado gran fortaleza al enfrentar esta pérdida, pero no ha dejado de echar de menos a su hija ni un minuto. En más de una ocasión ha abierto su corazón para revelar su sentir como madre y para compartir algunos momentos que vivió al lado de su primogénita, recalcando que aunque ahora no esté físicamente con ella, siempre la acompaña. Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Daniela, la presentadora le ha dedicado un sentido mensaje en el que ha reiterado lo mucho que extraña tenerla a su lado.

Este miércoles, Rocío tomó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su hija, reafirmando una vez más que siempre la tiene presente sus pensamientos. “Han pasado 12 meses desde tu ausencia física, sin embargo, tu gran espíritu y fuerza me acompañan a dondequiera que voy”, escribió en las primeras líneas de su publicación en Instagram, la cual acompañó con un video compuesto por una recopilación de fotografías de Daniela, a quien cariñosamente llamaba Nanys. “Extraño tu frágil voz y tu gran madurez. Extraño nuestras tardes y esas pragmáticas conversaciones sobre la vida. Extraño tu risa, tus mensajes en esos post que me dejabas de sorpresa... Extraño tus carcajadas cuando tenía que cargarte para llevarte a la cama y decirme: ‘¿No que muy fuerte ma?’”, agregó la conductora en su sensible mensaje.

La conductora continuó rememorando momentos que compartía con su hija y que hoy echa de menos. “Esa comunicación y amor tan única, tan especial, porque aún en tus prolongados y extraños silencios te escuchaba”, recordó. Si bien Rocío admitió extrañar mucho la presencia de Daniela, aseguró estar agradecida por todo el tiempo que estuvieron juntas y por las enseñanzas que la joven le trajo a su vida. “Sé que no debo ser egoísta y a pesar de hacerme tanta falta, solo me queda agradecerle a Dios el haberme permitido tener como hija un ángel como tú que me enseñó las palabras fe y fortaleza, el amor a la vida y a seguir disfrutando y agradeciendo por un día más. Hasta nuestro encuentro mi guerrera... Mi Nanys”, concluyó su publicación.

La separación más difícil

Si Rocío ha sido muy entregada en lo que respecta a su carrera profesional, como madre lo ha sido mucho más. “Mis hijos son mi reino”, admitió en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en marzo pasado. En la charla, la conductora confesó que la dura situación que le tocó vivir desde el diagnóstico de su hija y hasta su partida, no sólo la hizo fuerte, sino que también le dejó importantes lecciones de vida. “Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija deber estar conmigo, porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, o sea, me lo dice mi corazón de mamá, me lo dice todo”, aseguró entonces.

Al ahondar sobre el difícil momento de la partida de Daniela, Rocío reflexionó lo que significó para ella como madre. “Perder un hijo… Es como si te arrancaran algo de adentro de tu cuerpo y no sabes qué es, no sabes si es el alma, es un hueco, sientes como que respiras y ahí está el hueco y vives con eso”, comentó la presentadora al tratar de explicar cómo es su vida ahora sin su hija. “Y yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es aprender a vivir sin ella, sin su presencia física”, reconoció Rocío, quien recordó que siempre fueron muy unidas, pero que su relación se estrechó aún más los últimos tres años. “Estábamos pegadas, parecíamos siamesas”, aseguró.

