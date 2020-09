Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron que ya nació su bebé

La espera terminó, Gigi Hadid y Zayn Malik han debutado como papás. Después de días en los que se especuló sobre el nacimiento de su hija, esta noche, el exintegrante de One Direction anunció en Twitter que su pequeña ya llegó al mundo. Con una tierna foto, en la que vemos a Zayn sosteniendo la pequeña mano de la bebé escribió: “Nuestra niña está aquí”. Debido a que Yolanda Foster, mamás de Gigi, reveló que su nieta nacería en septiembre, desde que comenzó el mes, los fans de la pareja estuvieron muy atentos a las publicaciones de la familia Hadid pues, pensaron que como la modelo había elegido vivir su embarazo de manera muy discreta, el nacimiento de la bebé sería igual; sin embargo, han dejado claro que esta es una noticia que quieren compartir con el mundo.

Zayn compartió con sus fans un poco de cómo se siente con su debut como papá: “El intentar poner en palabras cómo me siento ahora sería una tarea imposible. El amor que siento por este pequeño humano va más allá de mi entender. (Estoy) agradecido de conocerla y que sea mía, agradecido por la vida que vamos a tener juntos", escribió el emocionado papá primerizo para dar a conocer al mundo la buena nueva. El mensaje del músico se viralizó casi de inmediato y provocó la emoción de los fans de la pareja alrededor del mundo.

Hace apenas unos días, Gigi compartió una serie de fotos de su embarazo, etapa que disfrutó alejada de los reflectores en la granja de los Hadid poseen en Pennsylvania. Aunque la top model prefirió vivir la dulce espera en privado, en la recta final de su embarazo quiso compartir con sus seguidores un poco de esta feliz etapa en su vida. También hace unos días, su hermana, Bella Hadid público una foto que algunos interpretaron como una señal del nacimiento, aunque ahora sabemos que no fue así: “11 de junio de 2020… dos bollos en el horno, excepto que el mío es de mi hamburguesa y el de Gigi y Zayn es un ángel. Los quiero a los dos muchísimo, no puedo dejar de llorar”.

Además de Bella, el papá de Gigi, Mohamen Hadid publicó en Instagram una carta dedicada a su nieta que también se malinterpretó: “Hola, bebé, soy yo, con el corazón tan feliz como puedo tenerlo. Te deseo el sol y la luna, te deseo una vida muy feliz. Que sepas que el abuelo estará siempre cerca, haré todo cuanto esté en mi mano por ti. Cuando me enteré de que venías de camino, sonreí y tuve que secar una lágrima de mi rostro. Esa lágrima indica que mi corazón siempre te pertenecerá”, escribió en Instagram, post que borró casi de inmediato por la ola de especulaciones que provocó.

Su embarazo alejado de las redes

Hace unas semanas, Gigi explicó en un Live en Instagram por qué decidió vivir su embarazo sin tanta presencia en redes sociales: “Mucha gente está confundida por qué no comparto más, pero… ¡estoy embarazada durante una pandemia! Obviamente mi embarazo no es lo más importante que pasa en el mundo. Esa es una razón por la que he sentido que no debo compartirlo salvo con mi familia y amigos. Obviamente mucha gente ha perdido la vida por el coronavirus, además del movimiento BLM (Black Lives Matter) por lo que sentí que nuestra presencia en las redes debe usarse para eso”, dijo.