Y ellas son ¡las Castro! Sofía y Fernanda convertidas en un dueto setentero

Sofía, Fernanda y Regina, las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro, son muy unidas, y aunque cada una ha buscado su propio camino, eso no ha sido impedimento para que siempre estén en contacto. Hace unos meses la pasaron de maravilla en Miami, e incluso se dejaron ver coordinadas con sus looks playeros. Si bien estas jovenes no han estado excentas de las críticas, han sabido sobrellevarlas de la mejor manera. “Creo que lo más importante es que tú escoges las batallas que quieres luchar, y los problemas que quieres que te importen, entonces las cosas que nos comentan, como no son de verdad, no nos afectan”, opinó hace tiempo Fernanda al ser cuestionada sobre los ataques de los que ella y sus hermanas han sido blanco. De este modo, ellaa han preferido enfocarse en lo positivo y disfrutar el tiempo juntas. Extrañando a sus cómplices inseparables, la menor de las tres ha compartido un divertido video de Sofía y Fernanda en el que derrocharon alegría en una salida de hermanas. Contagiadas por el ambiente musical del lugar en el que se encontraban, las dos hijas mayores de La Gaviota se animaron a cantar Dancing Queen, uno de los éxitos más emblemáticos de ABBA, Regina no perdió la oportunidad de inmotalizar el momento y ahora lo ha mostrado en sus redes; haz click abajo para verlo.

