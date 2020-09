Alex Fernández Jr. explica por qué quiere ser papá joven

Sin duda alguna, este 2020 ha sido un muy buen año para Alex Fernández, quien se encuentra en medio de uno de sus mejores momentos, tanto en lo profesional y como en lo personal. Y es que el joven intérprete, que se encuentra en franco ascenso hacia el estrellato con el reciente lanzamiento de su sencillo Lo Que tu Necesitas, se ha comprometido con su novia Alexia Hernández, con quien lleva más de 10 años de relación, un romántico suceso que ha querido compartir en exclusiva con ¡HOLA! y del que puedes encontrar todos los detalles en nuestra edición ya a la venta. Y por lo que han dejado ver en recientes declaraciones, la pareja no puede esperar para comenzar a hacer crecer su familia, pues uno de los más grandes deseos del hijo de Alejandro Fernández es poder convertirse en padre apenas haya contraído matrimonio con su novia.

Con el corazón llenó de ilusión, el cantante se mostró ansioso por comenzar a escribir un nuevo capítulo en la linda relación que ha construido al lado de Alexia, asegurando que uno de sus más grandes sueños es el de poder convertirse en un padre joven y que sus hijos tengan la oportunidad de forjar un vínculo tan especial como el que él ha creado con su famoso papá. “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven”, reveló Alex en una reciente entrevista con el programa El Gordo y la Flaca. “Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, agregó.

Es por eso que la pareja no puede esperar por llegar al altar, pues incluso revelaron que ya se encuentran con los preparativos de su boda, que esperan se pueda realizar en los primeros meses del 2021, aprovechando que por el momento, los compromisos laborales del artista no son tan demandantes y que los protocolos de seguridad e higiene permiten organizar eventos más íntimos y controlados. “Yo me caso yo creo que a principios del próximo año”, dijo Alex. “Estamos aprovechando ahorita la cuarentena, ahorita que tenemos tiempo y espacio, porque sino luego se vienen las giras, promociones y todo ese tipo de cosas que al final pues complican todo”, explicó.

El intérprete también reveló un detalle muy emotivo sobre el día de su compromiso, revelando la identidad de la persona que estuvo ayudándolo a planear el romántico momento, le cual confesó ya soñaba desde mucho tiempo atrás. “Me ayudó mi mamá, ella fue mi cómplice. Era algo que obviamente yo ya tenía planeado desde hace mucho tiempo”, confesó visiblemente conmovido y emocionado.

Sobre la relación con su papá

Si bien, Alex Fernández reconoce que la relación con su papá, Alejandro Fernández, es excelente, las apretadas agendas de ambos los había distanciado un poco. Sin embargo, el confinamiento ha jugado a su favor y les ha permitido reconectarse y reforzar el lazo que los une, pues han pasado gran parte de ese tiempo juntos refugiados en la increíble casa que el ‘Potrillo’ tiene en Puerto Vallarta. “Con mi papá casi no había convivido, sobre todo desde que inicié esta etapa de mi vida de la carrera artística, y aquí pues platicamos mucho, convivimos mucho, aclaramos muchas cosas, unos malentendidos que había por ahí…”, confesó el cantante en entrevista para el programa televisivo Ventaneando. “Estamos mejor que nunca y al último no había ningún problema, por eso siempre es mejor platicar las cosas y ver y siempre intentar estar en paz y armonía…”, señaló visiblemente emocionado.

