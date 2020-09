Alessandra Rosaldo está convencida de que Aitana seguirá sus pasos: ‘Me recuerda a mí misma’

Eugenio Derbez heredó a sus hijos mucho más que el innegable parecido físico, pues todos son talentosos y carismáticos al igual que él. Aitana, la menor de los hermanos, no es la excepción, y además tiene de su lado el legado musical de su madre, Alessandra Rosaldo. La pequeña ha sorprendido a todos en más de una canción con sus dotes para el canto, como aquella ocasión en que derritió a todos con su interpretación del tema Cuidadito, de María Victoria, o más recientemente cuando hizo un dueto con su hermano Vadhir cantando Dance Monkey. Por estas y más razones, su orgullosa mamá está convencida de que Aitana sus pasos y los del actor, incluso ha confesado que se ve refleja en ella.

Al igual que muchos, Alessandra ha tenido que sobrellevar la situación derivada de la pandemia, y estar en casa rodeada del amor de sus seres queridos ha sido la mejor forma. Junto a Aitana ha disfrutado los mejores momentos, algunos de ellos inmortalizados en sus redes sociales. Orgullosa como cualquier mamá, la cantante habló de los múltiples talentos que posee la pequeña, quien el mes pasado celebró su sexto cumpleaños. “Trae de todo, canta y actúa, baila y hace caras como su papá, o sea, trae de todo, trae del papá, de la mamá, de los hermanos, de todo, o sea, inevitablemente, creo que, pues seguirá nuestros pasos”, comentó la integrante de Sentidos Opuestos en entrevista para El Break de las 7 de la cadena Univision.

Alessandra confesó que esta vena artística que ya se deja ver en su hija le causa sentimientos encontrados, pues admitió que le causa alegría pero también un poco de preocupación. “Por supuesto que me alegra, la veo y me derrito, la veo cantar y me es muy fácil identificarme, porque me recuerda a mí misma, me recuerda mi niñez, me recuerda cuando yo soñaba cantar, entonces me derrite, me derrite por completo, y por supuesto que contará con el apoyo total tanto mío como de Eugenio y la familia, entonces me hace muy feliz”, aseguró la intérprete. “Y también por otro lado me preocupa, me preocupa saber guiarla, encaminarla y que esté pues cuidada de lo que a todos los padres nos preocupa”, admitió.

A su corta edad, Aitana está más que familiarizada con el medio artístico y sus papás han respetado sus decisiones respecto a los proyectos que emprenden. “Sabe lo que hace papá, lo que hace mamá, lo que hacen sus hermanos, ya lo entiende perfectamente, sabe del reality de los Derbez, con ella platicamos siempre muy claro, entonces la regla es, si Aitana no quiere estar, no quiere participar, por supuesto que no participa, es solamente donde ella quiera estar, donde ella se sienta cómoda”, explicó Alessandra, y admitió que tanto ella como Eugenio están conscientes que su hija está expuesta. “Por supuesto que nos preocupa exponerla demasiado, pero es una lucha interna espantosa porque por un lado claro que la quiero proteger, cuidar y que nadie la vea, y por otro lado soy como cualquier otra mamá que veo a mis amigas y digo: ‘¡Mira mi niña!’ y quiero que todo mundo la vea crecer, y vea lo que hizo, vea lo que cantó, o vea lo que dibujó”, comentó. Sin embargo, ha sido la propia Aitana quien sobre todo ahora, ha puesto los límites. “Es esta constante lucha de hasta donde sí y hasta donde no, pero ella misma nos pone límites, desde siempre, pero ahora todavía más”, aseguró.

Cuando consideraron darle un hermanito a Aitana

Al hablar de su hija, Alessandra no pudo evitar expresar su más profundo sentir como madre y confesar lo que significó la llegada de Aitana a su vida. “El amor más profundo, el amor más real, el más grande, lo mejor que me ha pasado en la vida… Yo a Aitana la deseé y la pedí durante mucho tiempo, sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida”, aseguró en el programa de Univision. Al hablar con tanto amor de la maternidad, la cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de tener más hijos, misma que se apresuró a descartar. “No ya no, ya no estamos en edad”, dijo entre risas. “En su momento lo llegué a pensar, lo llegamos a considerar, pero la verdad es que fue muy, muy breve, así como lo consideramos luego, luego dijimos: ‘¡Mejor no!’. Hubieran tenido que ser muy pegaditos, pero no puedo sentirme más bendecida, más agradecida y más dichosa, no necesito absolutamente nada más”, aseguró.

