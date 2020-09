Ni te imaginas quién iba a ser 'Teresa' en vez de Angelique Boyer

Hace 10 años, la telenovela Teresa catapultó la carrera de Angelique Boyer, protagonista de esta historia que sin duda ha quedado en el corazón de miles. Sin embargo, las cosas pudieron haber sido diferentes para la actriz, quien en ese entonces comenzaba a consagrarse como una de las protagonistas más rentables del mundo de los melodramas, pues este importante papel estuvo a punto de ser de otra actriz, que al igual que Angelique, es muy querida por el público, pero que al final decidió no tomarlo por una poderosa razón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Se trata de Aracely Arámbula, quien recientemente ha revelado que el codiciado papel de esta femme fatale se lo ofreció el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, algo que incluso la intérprete estaba buscando y deseaba hacer. "A mí me ofrecieron que hiciera Teresa...”, confesó la actriz en declaraciones hechas a través de sus redes sociales y que han sido retomadas por People en Español. "Teresa era una de las telenovelas que a mí me llamaban la atención. Fue increíble porque yo lo pensé, yo quería hacer Teresa y de pronto ‘El Güero’ llama a mi hermano", reveló.

Aunque Aracely sentía un interés genuino en realizar esta telenovela e incluso asistió a las primeras pruebas y grabó algunos pilotos al lado del actor Eduardo Santamarina -quien al final tampoco se quedó en la telenovela-, decidió declinar la invitación, pues recién había terminado de grabar Corazón Salvaje y había pasado algún tiempo lejos de casa y de sus hijos, por lo que decidió dejar pasar esta oportunidad y enfocarse en su familia por completo. "Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses", se sinceró. "Entonces yo dije 'se me hace que no es el momento de que haga esta novela', porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje, y decidí con el dolor de mi alma, porque sabía que era una gran novela, decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue".

VER GALERÍA

Sin duda alguna, Teresa resultó ser todo un éxito y la actuación de Angelique Boyer ha quedado a la posteridad, pues incluso a 10 años de su estreno, las frases y escenas más icónicas interpretadas por la actriz de origen francés siguen presentes en las redes sociales, además de que Boyer logró posicionarse en el gusto del público, consagrándose como una de las favoritas de las telenovelas hasta la fecha.

¿Arrepentida?

Una década después de haber tomado la difícil decisión de renunciar a Teresa y luego de ver el fenómeno en el que se convirtió gracias a la trama y las actuaciones de todos los actores involucrados en ese proyecto, la actriz se dice tranquila y segura de la decisión que tomó en aquellos días, pues reconoce que su prioridad siempre ha sido su familia, por lo que no se lamenta por dejar pasar esa gran oportunidad, aunque le significara un éxito asegurado en su meteórica carrera. "No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos (sus hijos) y las cosas suceden por algo", aseguró la también cantante.

VER GALERÍA