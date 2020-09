Vanessa Bryant interpone una demanda en contra del alguacil de Los Ángeles

Los últimos días han sido especialmente difíciles para Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, quien ayer se vio obligada a reaccionar a una entrevista que su mamá, doña Sofía Urieta, concedió al programa El Gordo y la flaca, donde ventiló algunos roces familiares que han surgido tras la muerte del basquetbolista. Luego dar a conocer su posición ante este problema personal, Vanessa vuelve a acaparar los titulares, esta vez, por la demanda que interpuso en contra del alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, y 8 agentes que formaron parte de las primeras indagatorias en el caso del accidente aéreo que le arrebató la vida a su esposo y a su hija Gianna, de 13 años de edad. Se sabe que Bryant recurrió a este recurso legal para que los elementos sean sancionados pues, supuestamente, tomaron fotos de los restos de las personas que viajaban en el helicóptero aquella fatídica mañana del 26 de enero.

De acuerdo con TMZ, portal que filtró la demanda, Vanessa argumenta que el alguacil de Los Ángeles y su equipo le causaron un gran daño emocional al, presuntamente, capturar algunas imágenes del lugar de los hechos: “No menos de 8 oficiales del alguacil en el lugar del accidente, sacaron sus teléfonos celulares personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los oficiales tomaron estas fotos para su propia gratificación personal”, se lee en el documento emitido por el equipo legal de Bryant. En la demanda, se alega que los oficiales tomaron estas fotos al margen de la investigación y que, incluso, intercambiaron las instántaneas en la oficina del alguacil donde se habló del tema en varias ocasiones.

La viuda de Kobe dirige esta demanda a Alex Vilanueva ya que, se presume, encubrió a los elementos que tomaron y difundieron estas imágenes que resultan ser muy dolorosas para la familia Bryant: “Fue entonces que el sheriff Villanueva trató de encubrirlo todo yendo a la subestación del sherrif que respondió al accidente y diciéndoles a los oficiales que si borraban las fotos no enfrentarían ningún castigo”. En el documento, Vanessa argumenta que el alguacil jamás les informó sobre la existencia de estas fotos y los seres queridos de Kobe y Gigi se enteraron a través de los medios de comunicación de este material fotográfico.

“La Sra. Bryant se siente enferma al pensar en extraños que miran boquiabiertos las imágenes de su esposo y de su hija fallecidos y vive con el temor de que ella o una de sus hijas, algún día, se encuentren con estas horribles imágenes de sus seres queridos en internet”, se lee en una parte de la demana donde se asegura que la situación le ha provocado gran estrés a la viuda del basquetbolista quien interpuso esta querella por daños no especificados. También se detalló cómo es que se enteró de la existencia de estas fotos; se explicó que fue gracias a un camarero que se pecartó que uno de los agentes del alguacil le mostró las imágenes a una mujer que estaba tratando de impresionar en un bar en Los Ángeles, ante este hecho, el mesero decidió llamar a la oficina del alguacil para denunciar el comportamiento del oficial que, hasta el momento, no ha sido sancionado.

En medio del duelo, Vanessa Bryant se defiende

A ocho meses del sensible fallecimiento de Kobe y Gianna Bryant, Vanessa no sólo ha tenido que lidiar con su partida, también ha tenido que alzar la voz para defender a su familia de algunos ataques de los que ha sido blanco. Uno de los temas que más ha tocado el corazón de Vanessa fueron las recientes declaraciones de su mamá en televisión, donde la acusó de haberla despojado de la casa y el auto que utilizaba desde antes de la muerte de Kobe. Como respuesta a estas acusaciones, Bryant emitió un comunicado de prensa donde contradijo la versión de su mamá: “Mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi mamá tuvo la audacia de hacer una entrevista en la que hablaba negativamente de mí, mientras derrama algunas lágrimas por un auto y una casa que no estaban a su nombre”, escribió en la primera parte del documento dirigido a los medios de comunicación.

Vanessa continuó expresando que espera que este tema familiar termine con este comunicado y refrendó que su mamá sigue dependiendo de ella financieramente: “Se ha quitado todas sus joyas de diamantes, ha vaciado el apartamento que le proporcioné y ha guardado los muebles para que parezca que no tiene mi apoyo. Mi esposo y yo la hemos apoyado económicamente durante los últimos 20 años y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual. Contrariamente a informes anteriores, ella no ha estado presente físicamente, ni nos ha apoyado emocionalmente después de que mi esposo y mi hija fallecieran. Ahora veo lo que es más importante para mi mamá y es más que doloroso. Espero que todo lo que está saliendo sobre nuestra relación personal termine aquí”, finalizó.