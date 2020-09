Evaluna y Camilo estrenan su primera casa juntos

Sin duda alguna, la boda Evaluna Montaner y Camilo Echeverry ha sido una de las más sonadas de lo que va del 2020. Y es que desde su noviazgo, la pareja se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales, pues a través de ese medio suelen compartir algunos detalles de su relación, haciendo partícipes a todos sus fans de su idílica historia de amor. Tal y como lo han hecho con el importante paso que han dado en su matrimonio, al comprar su primera casa juntos. Un suceso que la pareja ha celebrado por todo lo alto y que ha quedado registrado en el reciente video musical del cantante que lleva por título Vida de Rico, en el que han dado un recorrido por su nuevo nido de amor.

En el video, se puede ver a Camilo y Evaluna bailar y cantar por todos los espacios y habitaciones de su nuevo hogar, mostrando a detalle cada rincón del lugar en el que pronto comenzarán a escribir su historia de amor y a formar una familia, algo con lo que ambos han soñado siempre. Por su lado, la hija de Ricardo Montaner también compartió la noticia con todos sus seguidores, compartiendo una tierna fotografía en la que se les puede ver abrazados, posando de lo más sonrientes y sosteniendo en las manos las llaves de su nueva casa.

La también actriz acompañó la significativa postal con un mensaje en el que expresó su felicidad e ilusión por la nueva etapa que está por comenzar al lado de Camilo y por el momento tan emocionante por el que atraviesa. “Este día nos entregaron las llaves de ¡nuestra primera casita! Hoy salió Vida de Rico de @camilo y por fin podemos invitarlos a que sean parte de este sueño tan gigante. aquí vivirán de todo con nosotros... mucha música, hijitos en un futuro y muchos lunes de Camilo y Evaluna. ¡Los amamos mucho! ¡Vayan a ver el video para que la conozcan!”, escribió Evaluna.

Como era de esperarse, las felicitaciones de sus fans no se hicieron esperar y debajo de la publicación de la cantante comenzaron a enviar mensajes de cariño, así como sus buenos deseos para esta nueva etapa. Entre los miles de comentarios que ha recibido el post, llamó la atención el de Ricardo Montaner, quien le hizo saber a su hija que también quiere vivir con ellos. “Muéstrales mi cuarto…”, escribió el intérprete, haciendo gala de su bueno humor y de su personalidad bromista, la cual ha quedado al descubierto gracias a las publicaciones que su yerno y su hija suelen hacer en redes sociales y en las que hacen partícipes al cantante.

¿Bebé en camino?

Los rumores sobre un posible embarazo han rodeado Evaluna y Camilo desde que comenzaron su relación. Sin embargo, en las últimas semanas éstos se han tomado fuerza, pues además de lo de la nueva casa, la pareja ha tenido algunas interacciones en redes sociales que de inmediato han levantado las sospechas de que la pareja podría estar esperando a su primer hijo, algo que hace sentido tomando en cuenta que ha sido la actriz quien ha dejado en claro que le gustaría tener al menos siete hijos.

Sin embargo, el joven matrimonio ha encargado de desmentir todas esas especulaciones y muy a su estilo han abordado el tema. En un video compartido en sus redes sociales, la pareja dio respuesta a un seguidor que los cuestionó al respecto: “¿Que si estoy embarazada?”. De inmediato, el cantante sonrió y cubrió su rostro con una almohada, por lo que la hija de Ricardo Montaner tomó la palabra para negarlo, ante las dudas que esta reacción pudiera generar. “No, que la gente cree que sí”, dijo a su esposo entre risas. Sin embargo, la insistencia de sus fans fue tal, que incluso tuvieron que hacer un live para dejar en claro que lo del bebé aún no es una realidad: “No, no estoy embarazada, he estado comiendo mucho en esta cuarentena…”, dijo Evaluna entre rosas.