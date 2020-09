Eduardo Capetillo confiesa: ‘No era feliz, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo’

La pareja conformada por Eduardo Capetillo y Biby Gaytán es una de las más queridas en el mundo del espectáculo y sus hijos, herederos de su talento y carisma, han logrado ganarse el cariño del público también. Muchos podrían pensar que el matrimonio de los ex Timbiriche es perfecto y que su familia también lo es, pero ellos han sido claros al señalar que enfrentan problemas como cualquier persona. El cantante ha abierto su corazón para revelar que hace tiempo, aun teniendo lo que muchos podrían anhelar en lo personal y profesional, no era feliz y contó qué fue lo que hizo que cambiara esta situación.

En los últimos meses Eduardo se ha dejado ver en redes sociales acompañado de Biby y sus hijos, participando en videos con ellos y protagonizando los propios para compartir sus reflexiones. “La pandemia me ha hecho valorar muchísimas cosas que no valorábamos, que ya dábamos por sentado, la pandemia me ha hecho ver el sufrimiento de muchas otras personas, que es mucho mayor al que yo podría tener”, contó el cantante en entrevista para el programa Despierta América, reconociendo que hoy por hoy se siente feliz y agradecido por todo lo que tiene en la vida.

Sin embargo, no siempre fue así, pues hace algunos años lo invadió una sensación de vacío, pese a que tenía todo para sentirse pleno. “No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo”, reconoció el actor de 50 años, aunque no precisó exactamente cuándo fue que pasó por este bache personal. “Fíjate, qué contradictorio, o sea, tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina”, continuó Eduardo, asegurando que la lista estaba completa. “Y sin embargo yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho”, admitió.

El intérprete contó que se dio cuenta de que lo que faltaba en su vida, que más allá de las metas profesionales que muchos desean alcanzar, era la satisfacción que se obtiene al ayudar a otros. “La verdad es que es ayudar al prójimo, como digo en la videoconferencia musical, ‘sí, sí alcancé mi estrella, pero no me alcanzaba’. No era feliz y entonces llegó un punto en el que dije: ‘A partir de hoy voy a dejar de sufrir’”, recordó. Capetillo ha cambiado los foros de telenovelas y los escenarios, por espacios en los que ha compartido sus experiencias y reflexiones, de hecho, a últimas fechas ha dado conferencias virtuales en las que ha innovado usando música para ayudar a transmitir sus mensajes.

¿Qué fue de su sonado reality familiar?

El año pasado, cuando se aproximaba su 25 aniversario de bodas con Biby, se habló de la realización de un reality show familiar, sin embargo, ese proyecto aún no ha podido ver la luz. Eduardo habló al respecto, y aunque no detalló cuándo podría estrenarse, sí dejó entrever que es un plan que aún no se descarta. “Si se hace bien puede hacer mucho bien, valga la redundancia. Se puede llevar un mensaje muy lindo de una familia imperfecta, de unos seres humanos imperfectos con virtudes y defectos como todos”, comentó al matutino de Univision. “Pero que, hasta el día de hoy, llevamos ya 27 años de la mano, se dice fácil, pero hay momentos complicados, porque el ser humano es complicado, no por otra cosa”, agregó. Mientras se consolida o no el proyecto del reality, los integrantes de la familia Capetillo Gaytán han encontrado en las redes sociales y plataformas como YouTube una forma de acercarse al público y compartir algunos aspectos de su día a día.

