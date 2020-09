Ellen DeGeneres regresa a su show y habla por primera vez de la polémica

Ellen DeGeneres está de vuelta en la televisión con el estreno de la temporada 18 de su programa The Ellen DeGeneres Show, luego de algunos meses un tanto turbulentos para la presentadora y gran parte de su equipo de staff, quienes fueron señalados por algunos exempleados por acoso laboral y por promover un ambiente tóxico y poco saludable entre los demás empleados, dichos que han sido investigados y que han dado como resultado la destitución de tres de los productores senior del show. Como era de esperarse, Ellen se ha referido a la polémica en la que se ha visto inmersa y con toda sinceridad ha hablado acerca de las acciones y decisiones se han tomado al interior de programa, con la finalidad de erradicar cualquier conducta que pudiera propiciar un ambiente poco favorable para el desarrollo profesional de los que ahí trabajan, y asumiendo la responsabilidad por lo sucedido anteriormente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La también actriz regresó al estudio de grabación por primera vez en meses, pues debido a la pandemia, Ellen estuvo trabajando desde casa y haciendo algunas transmisiones virtuales para todos sus fans. La presentadora dedicó su primer monólogo de esta temporada a hablar sobre lo sucedido meses atrás, así como de lo que espera de su show a futuro, ofreciendo disculpas a todos los afectados y comprometiéndose a hacer un cambio a profundidad. “Como habrás escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa y luego hubo una investigación. Aprendí que aquí sucedieron cosas que nunca debieron haber sucedido. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas que fueron afectadas”, dijo la conductora a las cámaras, frente a un estudio que debido a las condiciones actuales lució sin público presente, y en su lugar fueron puestas algunas pantallas en las que se veía a algunos de los fans siguiendo el show de manera remota.

Ellen continuó con su monólogo asumiendo la responsabilidad por todos los señalamientos de los que ha sido blanco en las últimas semanas, y prometiendo un cambio a profundidad. “Sé que estoy en una posición de privilegio y poder y me di cuenta de que eso conlleva responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que sea que suceda en mi show. Este es el show de Ellen DeGeneres, soy Ellen DeGeneres… Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro lugar de trabajo y lo que queremos para el futuro. Hemos realizado los cambios necesarios y hoy estamos comenzando un nuevo capítulo", aseguró.

VER GALERÍA

Por otro lado, la presentadora también se refirió a los señalamientos que se han hecho en su contra de forma directa, en donde la acusan de no ser la misma persona simpática que aparenta ser frente a las cámaras y que incluso le han valido un peculiar apodo en redes sociales. "Ser conocida como la ‘Señorita, sé amable' es una posición complicada. Así que, déjame darte algunos consejos: si alguien está pensando en cambiar tu título o ponerte un apodo, no vayas con el 'Sea amable, señora'. No lo hagas. La verdad es que soy la misma persona que ves en la televisión. También soy muchas otras cosas. A veces me pongo triste, me enojo, me pongo ansiosa, me siento frustrada, me pongo impaciente, y estoy trabajando en todo eso", reconoció.

Lo que espera de su renovado show

Tras haberse disculpado de forma pública, Ellen DeGeneres se comprometió con su audiencia a seguir produciendo contenidos de calidad y servir como un acompañamiento durante los complicados momentos que atraviesa el mundo, los cuales no han sido nada fáciles y han afectado a gran parte de la población mundial. “La gente está perdiendo sus trabajos, la gente está perdiendo a sus seres queridos a causa de una pandemia, la gente está perdiendo sus hogares y sus vidas en los incendios masivos que se están produciendo. Hay una injusticia racial flagrante a nuestro alrededor”, dijo la actriz preocupada.

VER GALERÍA

“Miro las noticias y siento que, ¿dónde comenzamos? Así que mi esperanza es que todavía podamos ser un lugar de felicidad y alegría. Todavía quiero ser el momento del día que la gente pueda ver y escuchar para escapar y reír. Quiero seguir ayudando a todas las personas. Y estoy comprometida a hacer de esta la mejor temporada que hemos tenido ", finalizó.