Jacky Bracamontes, la más orgullosa del doble triunfo de Martín Fuentes

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes son una pareja que apuestan todo por la unión familiar, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, en donde ambos suelen compartir algunos detalles de su vida al lado de sus cinco hijas, celebrando con orgullo los logros de cada uno de los miembros de la familia o las fechas especiales para ellos, siempre juntos y sin importar la distancia. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Martín y su escudería Squadra Corse conquistaron, en dos ocasiones, el sitio más alto del podio en la penúltima fechar del 2020 GT World Challenge America, que se llevó a cabo este fin de semana en Circuit of the Americas (COTA) en Austin, Texas, un momento del que Jacky pudo ser testigo en primera fila y que no dudó en compartir con todos sus fans.

A través de Instagram Stories, la actriz compartió una fotografía en la que se le puede ver muy feliz y emocionada, abrazada de Martín Fuentes, quien posa con una botella de champaña en la mano, listo para celebrar su doble triunfo, pues junto a su compañero de equipo, el brasileño Rodrigo Baptista, lograron conquistar el sitio de honor en dos fechas consecutivas. “Felicidades campeón por este fin de semana de dos triunfos al hilo”, escribió la guapa tapatía sobre la imagen.

Sin duda alguna fue un fin de semana de muchas emociones para Martín y su escudería, pues en el segundo día de competencia, su compañero logró terminar en segundo lugar, dándole el relevo al esposo de Jacky Bracamontes, quien como todo un héroe logró remontar la carrera y dándole el triunfo a su equipo, coronándose así como los absolutos ganadores de la cita.

El piloto también presumió su triunfo en sus redes sociales, en donde compartió algunos vistazos de la carrera y fotografías de las dos veces a las que subió al podio a recoger su trofeo en compañía de Baptista, ambos luciendo muy emocionados, incluso con todo y cubrebocas puesto. “Aún con la máscara se puede ver la felicidad de @digo_baptista y mua...”, compartió Fuentes en su perfil de Instagram, en donde también se han hecho presentes su guapa esposa y su amigo Luis Fonsi, compañero de Jacky en La Voz US.

Retomando las carreras tras la pandemia

Al igual que muchos eventos deportivos, las carreras de autos también se vieron afectadas por la pandemia, teniendo que posponer o cancelar algunas citas importantes y retomarlas una vez pasada la fase más crítica de la emergencia sanitaria. Durante esos meses en los que Martín estuvo de descanso, tuvo la oportunidad de entregarse de tiempo completo a su papel de papá, compartiendo con sus cinco hijas los días de confinamiento, siempre creando nuevas experiencias -algunas de ellas un poco extremas-, para evitar el aburrimiento de sus pequeñas.

Sin embargo, el piloto ha vuelto a los autódromos, siguiendo todas las medidas de seguridad y prevención, adaptándose a la nueva normalidad, en donde el público aún no puede asistir a ver sus carreras, pero sí seguirlas a través de Internet, tal y como lo han hecho sus pequeñitas, quienes no se pierden no una de las carreras de su papá, aunque sea desde casa.