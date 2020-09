Conoce a todos los ganadores de los Emmy 2020

Una de las noches más esperadas en el mundo del espectáculo sin duda es la de los Emmy. Y es que es esta gala la que marca el inicio de la temporada de premios, la cual se extiende hasta los primeros meses del siguiente año, siendo el Oscar el evento que cierra con broche de oro. Este año en especial, la gala del Emmy se dio en medio de una situación inusual, mientras el mundo aún se encuentra en medio de la batalla en contra del coronavirus y con millones de personas en confinamiento. Sin embargo, esta situación no ha frenado a los organizadores de esta gala, quienes se han valido de la tecnología para reconocer el trabajo de todos aquellos que hacen televisión y reunir -de manera virtual-, a las estrellas más importantes de Hollywood, quienes desde casa han ‘desfilado’ por la alfombra roja virtual, presumiendo sus mejores atuendos caseros y recibiendo sus premios en la comodidad de su hogar. Jimmy Kimmel ha sido el encargado de conducir esta peculiar entrega, la cual sin duda pasará a la historia por el momento tan relevante que atraviesa el mundo.

Sin duda alguna, esta ceremonia ha tenido un peso emocional muy importante, pues se ha dado en medio de esperanzadores discursos de los ganadores, quienes han destacado el importante papel que ha jugado la televisión en un momento como el que el mundo atraviesa, pues cada una de las historias nominadas esta noche han acompañado a las millones de personas que han tenido que permanecer en confinamiento y que han encontrado en la pantalla chica su ventana al mundo exterior.

Conoce a todos los ganadores a continuación:

- Mejor miniserie

Watchmen (HBO)

- Mejor serie dramática

Succession (HBO)

- Mejor comedia

Schitt’s Creek (Pop)

- Mejor actor de comedia

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

- Mejor actriz principal en serie dramática

Zendaya (Euphoria)

- Mejor actor principal en serie dramática

Jeremy Strong (Succession)

- Mejor actor secundario en comedia

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

- Mejor dirección en comedia

Andrew Cividino y Dan Levy (Schitt’s Creek)

- Programas de variedades y talk-show

Last Week Tonight with John Oliver

- Mejor reality

RuPaul’s Drag Race

- Mejor actor de reparto en serie dramática

Billy Crudup (The Morning Show)

- Mejor actriz de reparto en serie dramática

Julia Garner (Ozark)

- Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Regina King (Watchmen)

- Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

- Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Uzo Aduba (Mrs. America)

- Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

- Mejor director en miniserie o película para televisión

Maria Schrader (Unorthodox)

- Mejor actor invitado en una serie dramática

Ron Cephas Jones (This Is Us)

- Mejor actriz invitada en una serie dramática

Cherry Jones (Succession)

- Mejor actriz invitada en una comedia

Maya Rudolph (The Good Place)

- Mejor actor invitado en una comedia

Eddie Murphy ( Saturday Night Live)

- Filme de televisión

Bad Education (HBO)

- Mejor serie animada

Rick And Morty

- Mejor guión de comedia

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

- Mejor guión en miniserie o película para televisión

Damon Lindelof y Cord Jefferson (Watchmen)