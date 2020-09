Andrea Legarreta le responde a los haters: 'Para mí es vital continuar con la vida'

Luego de pasar varias semanas en confinamiento debido a que fue diagnosticada con Covid-19, Andrea Legarreta ha comenzado a retomar su vida tras haber sido dada de alta, tomándose el tiempo para acudir al salón de belleza y cambiar de look, así como a someterse a un tratamiento para consentir su piel, la cual se vio afectada debido a esta enfermedad. Y aunque la mayoría de sus amigos y seguidores se encuentran muy contentos por verla lista para volver al trabajo y retomando sus actividades, también ha despertado ciertas inquietudes entre sus fans, las cuales no ha dudado en aclarar con la sinceridad que siempre la ha caracterizado.

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió un video en el que se le puede ver luciendo su nuevo look y completamente recuperada, dando una nueva actualización sobre su estado de salud, reiterando que tanto ella como su familia han vencido a la enfermedad sin secuelas y anunciando su gran regreso a la televisión. “Hace aproximadamente cuatro días ya nos han dado de alta, cosa que me llena de emoción. Ya a partir del lunes que entra puedo regresar a trabajar y retomar mis actividades. No tengo secuelas, estoy bien, gracias a Dios. Mi familia como se los comuniqué en su momento, pues Erik y Mia tuvieron síntomas un poquito más fuertecitos que Nina. En el caso de Nina y mi caso aún no recuperamos olfato y gusto al 100. Y la verdad es que somos muy afortunados, estamos muy agradecidos con Dios, con la gente que ha pedido por nosotros desde el día uno”, dijo la también actriz al inicio de su mensaje.

Luego de agradecer a sus fans y allegados por los mensajes de aliento y las plegarias que hicieron por ella y su familia, Andrea quiso dar respuesta a las inquietudes de algunos de sus fans, quienes en redes la han cuestionado acerca de su estatus con el coronavirus y la rapidez con la que comenzó a rehacer su vida o incluso quienes la han señalado de haber mentido respecto a su enfermedad. “Créanme que nadie busca tener publicidad a costa de un virus, y más si ese tipo de publicidad te va a generar el rechazo de la gente, el juicio, las ofensas…”, dijo la actriz de forma contundente. “Yo no creo que ningún hospital, público o privado, se preste a que una persona fija una enfermedad… yo estaba documentando lo que estaba viviendo, lo que pasaba en el área Covid de un hospital… Claro, me metieron a una cápsula, así fue, nadie actuó, no le pagamos a nadie”, dijo Andrea visiblemente conmocionada.

La actriz también respondió a las críticas que le hicieron por haber ido al salón de belleza a retocarse el cabello y estar lista y radiante para su gran regreso a la televisión, argumentando que ha seguido al pie de la letra las indicaciones de las autoridades y siempre actuando de forma responsable, algo que ha hecho incluso desde antes de haber contraído el coronavirus. “Cuando yo comuniqué que estaba enferma y que no era ningún delito contagiarte, que no eres una irresponsable, que no eres un delincuente, simplemente te contagiaste, cuidándote, aunque hayas ido al cine, a un restaurante, si son lugares que son autorizados para abrirse, es porque están tomando las medidas necesarias. Y a lo mejor no es vital para la gente, para mí es vital continuar con la vida, para mí si es importante retocarme el pelito… para mí sí es importante”, comentó.

Un mensaje de esperanza

Andrea Legarreta lamentó que en medio del momento tan duro que enfrenta el mundo, haya gente que aún no ha sabido mostrar empatía por aquellos que se han visto afectados por esta enfermedad, sin embargo, quiso enviar un mensaje de esperanza para todos aquellos que sienten miedo e incertidumbre en estos momentos. “Hay una parte bien triste y bien cruel, y la tengo que decir porque quiero hablar por personas que no tienen un micrófono, porque es increíble ver que el hecho de que te contagies hace que muchas personas te agredan o te llamen irresponsable, te ofendan, se pongan felices porque tienes el virus”, recalcó Legarreta.

“Sigan con su vida, pero que se cuiden mucho, que se alimenten mucho, que si dieron positivo no le dediquen un minuto al miedo, dedíquenle mucho a la fe, a Dios, a orar, a alimentarse bien y a los pensamientos positivos… Sigan con su vida. No dejen que el ruido de las críticas, de la gente, de los juicios, el señalamiento de los vecinos o de otras personas les roben energía”, fibnalizó.