Paty Manterola se sincera y habla sobre la muerte de Xavier Ortiz

A lo largo de su carrera, Paty Manterola ha sabido mantener su vida privada al margen de la personal, abriendo su corazón solo cuando cree que es pertinente y cuando sabe que sus experiencias pueden ser de ayuda para alguien más. Es por eso que, tras la muerte de Xavier Ortiz, su exesposo y compañero en el grupo Garibaldi, la cantante ha querido dejar en claro su postura frente a este triste suceso, manifestando su total respeto por el duelo de la familia del también actor, momento que también ha dado pie para que ella pudiera confesarse y hablar respecto a un tema de salud mental que en ocasiones puede ser considerado como un tabú o suele confundirse con otro tipo de padecimiento, tal y como le sucedió a ella con la depresión.

Durante una reciente entrevista, Paty Manterola decidió sincerarse y hablar de manera abierta de cómo fue que descubrió que algo no andaba bien con su salud, pues presentó algunos síntomas que atribuyó al cambio hormonal que mes con mes experimenta y al duro golpe emocional que significó la partida de su papa. "El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel, y noté que esos meses siguientes, esos días de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá", dijo la actriz durante una charla virtual con el programa Un Nuevo Día.

Fue así que la también actriz decidió tomarse un tiempo y hacerse un chequeo de rutina, siendo entonces el momento en el que descubrió la razón por la que había venido sintiéndose profundamente triste y depresiva. "Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, y siempre hay ciertos días que la paso fatal, y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, y me dice: 'Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas', y descubrí precisamente que no era normal, y que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando", añadió.

La cantante dijo que decidió hablar de esta dura experiencia para que otros se sientan motivados a pedir ayuda y dejarse acompañar, compartiendo además un lindo mensaje de esperanza para todos aquellos que no la están pasando del todo bien, mismo que ha querido llevar a todos lados con su nuevo tema Canción Pa’ Levantarte. “En estos momentos tan difíciles de pandemia, que muchos están viviendo por momentos de angustia, de depresión, que sepan que ya ustedes son la fuerza y la razón para vivir. Y que desde ese espacio, conectados con ese ser de luz, con Dios, como cada quien le llame, te van a dar ganas de cuidarte, de pedir ayuda o de darla”, finalizó la cantante.

Expresa su respeto por Xavier Ortiz

Si bien, Paty Manterola fue una de las primeras allegadas a Xavier Ortiz en pronunciarse tras la muerte del intérprete, la actriz ha decidido guardar silencio al respecto y mantenerse al margen de la situación que pudiera estar atravesando la familia del exintegrante de Garibaldi. Y aunque en más de una ocasión ha sido cuestionada sobre este triste suceso, la intérprete ha decidido expresar las razones por las que no hablará más sobre el tema.

"Saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras en estos momentos no tienen mucha importancia, no tienen mucho valor, y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación tan inesperada y dolorosa para muchos", reflexionó durante la entrevista virtual que mantuvo con el programa Un Nuevo Día.