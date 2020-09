¿Cómo fue el encuentro de Paola, la hija de Adal Ramones, y Guillermo del Toro?

Sin duda alguna, Adal Ramones no cabe de orgullo luego de que su hija Paola debutara con cineasta con el cortometraje Renacer, proyecto que nació como una inquietud de la jovencita por expresar los sentimientos que estaba experimentando en medio de la cuarentena -la cual incluso le impidió vivir su graduación de prepa como ella y sus compañeros hubieran querido-, encontrando en el cine el mejor vehículo para compartir su mensaje y en su papá al protagonista de su historia. Ha sido gracias a este primer trabajo, que Paola ha ido descubriendo poco a poco su vocación por el séptimo arte, llevando su cortometraje a algunos festivales de cine locales y abriéndose paso en el competido mundo del cine. Sin embargo, parece ser que la hija del también comediante va por muy buen camino, que incluso ha logrado tener contacto con uno de los cineastas mexicanos más reconocidos en el mundo: Guillermo del Toro.

Así lo reveló Adal durante una reciente entrevista, en donde con mucho orgullo y con el corazón desbordado en emociones, el conductor habló del encuentro que su hija tuvo con el ganador del Oscar. “Se unió a un zoom con varios estudiantes, pero Paola quiso acaparar a Guillermo del Toro, cuando ya se acabó todo se quedó platicando con él, y él le dio un consejo: ‘mira hay una muy buena universidad, una buena escuela de cine en Madrid, acá doy cursos, estaría padre que vinieras’”, reveló Adal con una sonrisa en el rostro.

Además, el director de películas como The Shape of Water se mostró interesado en el trabajo de Paola y incluso la puso en contacto con su equipo, por lo que podría ser que en la próxima película de Del Toro, la hija de Ramones pueda integrarse en el equipo de trabajo del cineasta tapatío. “(Guillermo) la redireccionó con su brazo derecho, alguien de su equipo que ha estado en contacto con Paola, y por ahí les mandó el corto, ya lo vieron y por ahí, voy a tener que pagarle viaje, hospedaje y todo para que le lleve café o los monchis a Don Guillermo del Toro, y que ella pueda aprender, eso sería su sueño”, compartió ilusionado.

Por otro lado, Adal también contó que el corto de Paola también ya le ha abierto las puertas a algunas universidades dedicadas al cine, en la que incluso ya le han ofrecido algunas becas. “Ya lo vieron algunas universidades donde ella aplicó y hubo una que otra universidad que ya le dijo: ’te queremos con nosotros y te damos tanto porcentaje de beca, nos encantó tu corto’”, reveló el actor, emocionado por ver que su pequeña cumplir sus sueños.

Nace una estrella

Si bien, Paola Ramones ya había expresado su gusto por el cine y su inquietud por dedicar su vida profesional a esta disciplina, hasta antes de salir de la prepa la jovencita no había tenido un contacto directo con el mundo del séptimo arte. Sin embargo, la cuarentena fue el gran catalizador que hizo que los sueños de la hija de Adal comenzaran a tomar forma. “Todo empezó porque yo ya le había dicho a mi papá que quería estudiar cine que, de verdad me apasionaba y mi papá siempre me decía, ‘pues sí, sí veo que te gusta’, pero nunca lo había intentado, no estudiaba, acabo de terminar la prepa”, contó Paola durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, en donde presentó su cortometraje.

“Justamente ahora que estábamos en Acapulco, yo ya tenía las ganas de hacer un video como de reflexión de todo esto que he escuchado y platicado con mis amigas, que siento yo en el fondo de mi corazón y dije tengo que expresar hacia fuera, hacia la gente que quiero, que me sigue, a la gente que podamos llegar y mi papá me dijo: "Ok Paola, vamos a hacerlo”, reveló.