Los nuevos polémicos mensajes de Kanye West

Cuando se pensaba que las aguas estaban calmas, Kanye West ha vuelto a removerlo todo con los mensajes publicados en su cuenta de Twitter. Fue en julio pasado cuando el cantante tuvo lo que muchos calificaron con un episodio de la bipolaridad que enfrenta desde hace muchos años, que tomó la palabra, así como sus redes, para hacer fuertes revelaciones sobre su familia. En un hecho pocas veces visto, Kim Kardashian rompió el silencio y por primera vez hizo referencia a la condición de su marido pidiendo respeto. Aunque se creía que ese era el principio del final, cuando pasó el tiempo y la pareja tomó unas vacaciones junta con sus cuatro hijos, se llegó a pensar que lo peor había pasado y que todo tomaba rumbo. Esto cambió en los últimos días, cuando Kanye volvió a tomar las redes y aunque los primeros polémicos mensajes pasaron desapercibidos, al volver a hacer referencia a su familia las cosas se han vuelto a poner complicadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Entre lágrimas, así ha sido el reencuentro de Kanye West y Kim Kardashian

Tras controversia, Kanye West se disculpa con Kim Kardashian: 'Sé que te lastimé'

El miércoles pasado, Twitter tomó la determinación de bloquear momentáneamente la cuenta del cantante cuando decidió dar a conocer un teléfono personal que según él, era del editor de Forbes. Esto sumado a un video en el que involucraba a su premio Grammy, que se convirtió en objeto de críticas. Aunque esto levantó mucha polémica, al tratarse de cuestiones profesionales no se había vuelto a mencionar a Kim, pero esta mañana cuando tomó la misma red para escribir a su hija North en un mensaje que inmediatamente después borró, una vez más se habla de problemas entre la pareja.

“Northy iré a la guerra y pondré mi vida en la raya, u si me asesinan nunca dejes que la prensa blanca te diga que no era un buen hombre…cuando la gente amenace con quitarte de mi vida solo (tienes que) saber que te amo”, fue el mensaje que más llamó la atención dentro de una cadena de menciones políticas, en medio de su improbable campaña por la Casa Blanca.

VER GALERÍA

Ante esto, la revista People reporta que éste podría representar el final del famoso matrimonio. “Él dejó sus medicinas. Prometió que se mantendría con ellas. La última vez, parte de la negociación con Kim fue que tenía que regresar a su tratamiento y que trabajaría mucho para controlar sus impulsos. Hizo muchas promesas. Y ahora esas promesas se han roto menos de un mes después”, le atribuyen a una fuente cercana a la pareja, “Kim no tenía idea de que iba a tuitear algo. Ninguna en absoluto. Y luego ve estos tweets y fue como, ‘¿En serio? ¿otra vez?’. Ella quiere apoyar a su pareja y está haciendo todo lo que puede por apoyarlo. Pero, él tiene que apoyarse a sí mismo. Tiene que cuidar su propia salud. No lo puede forzar a medicarse. No lo puede forzar a hacer nada que él no quiera hacer”.

Kim Kardashian rompe el silencio sobre lo que está pasando con Kanye West

El único mensaje de Kim al respecto

Aunque Kim suele ser muy abierta sobre su vida personal, compartiendo todos los detalles de su privacidad, cuando se trata de Kanye y sus problemas es completamente hermética. Después del mensaje que publicó, dejó que fueran las imágenes las que hablaran. Primero, mostrándose juntos como familia en un viaje de verano y después, apoyándolo en sus servicios religiosos de los domingos, a los que acudió con sus hijos y les permitió participar en lo que su padre había preparado. Ahora no se sabe si volverá a hacer referencia a estos nuevos mensajes.

VER GALERÍA