De los deportes extremos al tenis, la nueva aventura de las hijas de Jacky

La diversión no tiene fin para las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, pues siempre hay una nueva actividad que emprender. Estando en Miami, Jackita, Caro, Renny han encontrado en el agua su elemento, pues han tomado un especial gusto por practicar diversas actividades acuáticas, e incluso han dejado a más de uno boquiabierto con su valentía. Incluso Pau, una de las pequeñas mellizas, se animó jace poco a debutar sobre las olas, siguiendo el ejemplo de sus hermanas mayores y siempre bajo el cuidado de sus orgullosos papás. Pero tal parece que no hace falta el mar para que estas niñas la pasen bien, pues principios regresaron a la Ciudad de México con su familia y pronto encontraron en qué volcar su energía. Las tres hijas mayores de Jacky y Martín se iniciaron recientemente en el tenis, deporte ya conocido por la conductora, y en su estancia en la capital mexicana aprovecharon para continuar con sus lecciones. Emocionada de ver a sus niñas tan divertidas en la cancha, la estrella de La Voz US quiso compartir con sus seguidores un vistazo de la clase, en la que Jackita, Caro y Renny se mostraron muy atentas y no dejaron de sonreír; hacli click abajo para verlas.

