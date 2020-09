En ¡HOLA!, Álex Fernández se compromete con Alexia Hernández, el amor de su vida

Después de casi 10 años de noviazgo, Álex Fernández se ha comprometido con Alexia Hernández, el amor de su vida. La familia Fernández no ha parado por buenas noticias después del romántico enlace de Camila, ahora es el turno de su hermano mayor, quien ha decidido dar un paso más en su relación con Alexia al comprometerse. En medio de un año de triunfos profesionales y alegrías personales, el joven intérprete no podría estar más entregado a la mujer a la que define como el amor de su vida. En esta edición de ¡HOLA!, ya a la venta, no te pierdas las imágenes exclusivas de la romántica entrega del espectacular anillo de compromiso Tiffany, al atardecer, en un helipuerto, con Guadalajara a sus pies.

“Me casaré vestido de charro y acompañado por mi mariachi”, nos ha adelantado Álex, de la que seguramente será la boda más esperada. Heredero de una de las familias más talentosas de nuestro país, Álex ha estado seguro en todo momento de la solidez de su relación con Alexia que comenzó hace 9 años 9 meses. A pesar de ser muy jóvenes, Alex y Alexia han tenido siempre la mirada en el futuro, con el charro compartiendo sus intenciones de seguir el legado musical de su familia con su novia, quien lo ha apoyado desde el inicio de su carrera. No te pierdas todos los detalles del romántico momento que han protagonizado en el número ya a la venta.

También esta semana, Ester Expósito y Alejandro Speitzer, la ficción que unió sus vidas. Irina Shayk y Bradley Cooper, dos papás separados... pero muy bien avenidos en Nueva York. Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo presentan a su hija Rosario, la niña que algún día será la XXI Duquesa de Alba. Pau Gasol y Cat McDonnell, felices padres de una niña, a la que han puesto un nombre cargado de significado.

Además, Paloma Cuevas se plantea pasar este curso escolar fuera de España. Lourdes Ornelas nos aclara cómo está su hijo, en el primer aniversario de la muerte de Camilo Sesto. Katie Holmes, como una adolescente, con su nuevo novio, el chef Emilio Vitolo. Hilaria y Alec Baldwin presentan emocionados a su quinto hijo, Eduardo Pau Lucas. Y una nueva boda en la Casa de Alba, Carlos Fitz-James Stuart se compromete con Belén Corsini.