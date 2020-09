José Eduardo Derbez revela detalles del intento de usurpación de identidad del que fue objeto

Ser una celebridad es el sueño de muchos, sin embargo tener este estatus tiene también ciertos riesgos, uno de ellos es la usurpación de identidad. Hace casi un mes, José Eduardo Derbez alertó a sus seguidores sobre los intentos de terceras personas de hacerse pasar por él, ello con propósitos dudosos. El actor, quien se ha caracterizado por su sinceridad y transparencia, ha detallado ahora cómo ocurrieron las cosas y reveló que incluso personas cercanas a él también fueron objeto de tentativas de esta desafortunada situación.

El joven actor contó que fue alertado por amigos sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales en los que se hacían pasar por él. “Vi que era un video con mi mamá y yo, pero un video viejísimo de hace mucho, mucho tiempo y no entendía bien que era… No sé, estaba muy raro”, dijo José Eduardo en el programa De Primera Mano. “Creo que le estaban pidiendo dinero a gente para después regalar dinero a más gente, pues no sé, el punto es que mucha gente se lo estaba creyendo”, señaló. A su vez, comentó que incluso estaban haciendo uso del nombre de su representante. “También estaban utilizando el nombre de mi manager, entonces opté por mejor subir un video aclarando las cosas”, dijo.

José Eduardo alertó sobre los riesgos de situaciones como éstas, pues contó que al parecer también estaban concertando citas en su nombre con promesas falsas. “Empezaron a citar a chavitas también, diciéndoles que las iban a volver actrices… Sí es muy peligroso pero bueno, por eso mis redes sociales tiene la palomita de que están verificadas”, comentó, antes de hacer un llamado al público a ser más cauteloso en estos aspectos. “Que la gente tenga cuidado, que se cuide más de no creer a la primera en toda y pedir datos, información, que los papás estén pendientes… Es una situación muy peligrosa y muy difícil de controlar, sobre todo”, reiteró.

Descartó por ahora realizar alguna denuncia

Cuestionado sobre si ha decidido interponer una denuncia ante esta situación, el actor dijo que por ahora se ha inclinado sólo por alertar a sus fans por medios de sus redes sociales oficiales, pues consideró que resultaría complicado estar vigilando cada uno de los perfiles que se dedican a hacer subir contenido en su nombre. “No, únicamente subí un video aclarando las cosas… Es muy difícil, o sea, cuánta gente no hace eso… No te puedes dedicar a estar denunciando a todas esas personas, eso siento yo”, señaló.

Semanas antes de que José Eduardo expusiera lo ocurrido, su papá, Eugenio Derbez, también se vio obligado a hacer una aclaración muy similar a través de sus redes sociales, pues alertó sobre un supuesto fraude que se intentaba hacer a su nombre. “Parece que hay alguien que está pidiendo dinero a mi nombre. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna cuenta, ni ningún regalo, ni ningún nada, no estoy haciendo ninguna promoción ahorita”, expresó el actor. “No le hagan caso, no vayan a caer en el juego. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna fundación, ni para ningún concurso, ni para ningún challenge, ni nada por estilo”, finalizó.

