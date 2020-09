Paty Manterola, en los cariñosos recuerdos que compartió Xavier Ortiz años después de su separación

Hace poco más de una semana el mundo del espectáculo en México se conmocionó con la noticia del sensible fallecimiento de Xavier Ortiz. Amigos, colegas y fans lamentaron este terrible hecho y expresaron sus más sinceras condolencias. Entre los mensajes dedicados al cantante destacó el de Paty Manterola, quien fue su pareja sentimental hace algunos años. Se conocieron en las filas del grupo Garibaldi y aunque su matrimonio terminó en 2004, ambos siguieron manteniendo una estupenda relación en la que siempre imperó la admiración y el respeto mutuos. De hecho, en épocas más o menos recientes, el intérprete había compartido sus redes sociales un bello recuerdo al lado de quien fuera su mujer.

Lo integrantes de Garibaldi vivieron años muy especiales mientras formaron parte de la agrupación musical, pues les acarreó gran éxito y como en el caso de Xavier y Paty, encontraron el amor. Haciendo un recuento de aquellos tiempos, el cantante había compartido hace poco más de un año un lindo recuerdo junto a quien fue su esposa por varios años. “A dónde fuimos a parar cada uno, ¡si me lo hubiera dicho un adivino no le creo ni maíz!”, escribió el intérprete en abril del año pasado al publicar en su Instagram una nostálgica postal en la que se le veía feliz posando con sus compañeros Charly López, Pilar Montenegro y claro, Manterola.

Si bien Xavier no reveló detalles sobre el lugar y la fecha en que fue tomada la fotografía, sí fue evidente que todos eran muy jóvenes entonces, muy probablemente antes de que iniciara su relación sentimental con Paty. Sin embargo, el intérprete no tuvo reparo en compartir la imagen, demostrando que el hecho de que años más tarde se convirtieran en pareja y luego tomaran caminos distintos no era impedimento para el cariño y estima que tenía por ella y por sus demás excompañeros.

Paty y sus recuerdos en Garibaldi

Tras la inesperada partida de Xavier, los ex integrantes de Garibaldi se despidieron cariñosamente de su colega por medio de sentidas publicaciones en redes sociales y compartieron además algunos lindos recuerdos de aquellos años en los que trabajaron juntos. Paty publicó en su Instagram un emotivo mensaje dedicado a sus excompañeros. “’Los muéganos’... Así nos decíamos entre nosotros, así como en esta foto íbamos a todos lados juntos... Tantas anécdotas, tantos momentos... Y aunque la vida después nos llevó por rumbos distintos... Ahora de una manera sumamente dolorosa e inesperada nos reúne de nuevo... Los abrazo fuerte, muy fuerte y comparto su dolor tan profundo”, escribió la cantante haciendo una clara referencia al fallecido intérprete, con quien estuvo casada por cinco años.

Paty fue de las primeras en reaccionar a la noticia de la muerte de Xavier, pues el mismo día en que se supo de su muerte, expresó públicamente sus condolencias y le dedicó un sincero mensaje de despedida. “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo...”, escribió la cantante en su Instagram el pasado 7 de septiembre al compartir algunas fotos de él. “Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto... Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia”, agregó entonces en su post. Años después de su separación de Xavier, Manterola volvió a contraer matrimonio, sin embargo, eso no fue impedimento para que siguiera estimando al cantante.

