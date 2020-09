Lista para debutar como tía, Bella Hadid comparte una tierna foto del embarazo de Gigi

La bebé de Gigi Hadid y Zayn Malik está por nacer y la familia no cabe de la emoción. Feliz por su próximo debut como tía, Bella Hadid quiso sorprender a sus fans con una imagen en la que mostró, por primera ocasión en su perfil, cómo luce su hermana con su pancita. Fue en abril pasado cuando, Yolanda Foster, mamá de Gigi, confirmó a los medios de comunicación que su hija estaba embarazada, en aquella ocasión, la exmodelo reveló que su nieta nacería en este mes: “Todavía sigo en shock, pero claro que estamos muy emocionados de recibir al bebé. Me llena de ilusión convertirme en abuela este septiembre, especialmente después de haber pedido a mi mamá tan recientemente”, dijo en entrevista para RTL Boulevard.

Tras vivir un embarazo muy discreto, con pocas imágenes en redes, esta tarde, Bella compartió una en la que intentó, sin éxito, hacer que su propio vientre luciera tan abultado como su hermana, aunque claramente la diferencia era abismal. Los fans de las hermanas aplaudieron esta tierna publicación que, en tiempo récord, consiguió los likes de más de 3 millones de sus seguidores alrededor del mundo, incluida su hermana, quien comentó con emojis de ángel y de un bebé. Según explicó la modelo en su post, esta foto fue captada hace un tiempo, durante el confinamiento que la familia pasó en su granja, ubicada en Pennsylvania: “11 de junio de 2020… dos bollos en el horno, excepto que el mío es de mi hamburguesa y el de Gigi y Zayn es un ángel. Los quiero a los dos muchísimo, no puedo dejar de llorar”, escribió la modelo.

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse el motivo de esta publicación, justo hoy, algunos incluso se animaron a insinuar que la bebé ya había nacido, aunque nadie de la familia se ha pronunciado, por lo que se da por hecho que esta publicación fue un simple gesto de cariño entre las famosas hermanas. Hace apenas unos días, Zayn Malik, novio de la modelo y papá de su bebé, sorprendió a sus seguidores con un extraño mensaje en Instagram donde compartió una foto de su espalda en la que se veía, de lejos, algunos tatuajes, el exintegrante de One Direction le escribió a su novia: “Tengo que mostrarte algo”, algunos de sus seguidores interpretaron que el músico se ha hecho algunos diseños en honor a la top model y a la bebé, aunque nunca dejó claro de qué se trataba.

El discreto embarazo de Gigi

El hecho de que la modelo eligió vivir este feliz estado de manera privada provocó un sinfín de especulaciones, una de las más fuertes, fue cuando algunos la criticaron por intentar disimular su pancita durante la Semana de la Moda de París o en otras de sus apariciones públicas, situación de la que la modelo escribió en Twitter, hace unos meses, donde negó de manera rotunda querer ocultar su feliz estado: “¿Disfrazar?... Yo dije que con un jumpsuit holgado la vista frontal y lateral son historias visualmente diferentes, no que eso fuera intencional o que estuviera tratando de ocultar algo. Estoy orgullosa y feliz de compartir ‘ideas’ cuando lo deseen, gracias”, se lee en un tuit en el que respondió a un usuario que la cuestionaba sobre ese tema.

Fue en julio pasado cuando Gigi habló con sus fans de esta etapa en su vida a través de un Live en Instagram donde también mostró por primera vez su pancita. Aunque el motivo de la charla era promocionar su libro Gigi Journal Part II, poco le preguntaron sobre el texto: “Muchas de las preguntas estaban lejos de tratarse del libro, eran por mi embarazo y estoy muy agradecida de los comentarios positivos y las preguntas y por querer saber que estamos bien y a salvo y todo ha sido increíble y los amo”. En aquella plática, contó por qué decidió vivir de esta forma su embarazo: “Mucha gente está confundida por qué no comparto más, pero… ¡estoy embarazada durante una pandemia! Obviamente mi embarazo no es lo más importante que pasa en el mundo. Esa es una razón por la que he sentido que no debo compartirlo salvo con mi familia y amigos. Obviamente mucha gente ha perdido la vida por el coronavirus, además del movimiento BLM (Black Lives Matter) por lo que sentí que nuestra presencia en las redes debe usarse para eso”, explicó.