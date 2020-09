'Yo me visto como me siento a gusto’, Érika Zaba sobre las críticas a su vestuario La cantante se mostró agradecida con los comentarios de sus fans a quienes al parecer no les gustó el vestuario que usó para su reciente concierto

Sin duda alguna, una de las celebridades que mayor interacción mantiene con sus fans es Érika Zaba, quien a través de los distintos canales de comunicación que tiene tanto en redes sociales como en Youtube, siempre está al tanto de las opiniones de sus seguidores. Es por eso que cuando ella nota que algo no les ha llegado a gustar sobre su trabajo, se muestra siempre abierta a las críticas. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete dio réplica a los comentarios que en redes sociales le hicieron algunos de sus seguidores en Instagram, sobre el vestuario que lució durante el concierto virtual que ofreció el pasado domingo en compañía de sus compañeros de OV7, pues entre ellos hubo quienes consideraron que el modelito que no era el adecuado.

Y es que la intérprete salió al escenario con un body negro y nude, el cual semejaba a una elegante prenda de lencería, y que combinó con unas increíbles botas largas de cuero negro. Al parecer, la elección del vestuarista de la cantante no fue del gusto de sus fans y no dudaron en hacérselo saber a Érika, quien se tomó el tiempo de dar respuesta a sus comentarios. “El día de ayer que tuvimos el streaming de OV7 y subí una foto en mi Instagram, minutos antes de salir al escenario, con mi vestuario, en pocas horas tenía cientos y cientos y cientos de comentarios que no vi hasta llegar a mi casa y bueno, podría quedarme callada pero no lo voy a hacer, porque siempre estoy interactuando con ustedes, siempre sé que los fans me quieren cuidar, sé que me escriben muchas cosas de que mi vestuario fue desatinado y sé que lo hacen para que lo cuide para la próxima vez”, expresó Zaba en un video que compartió en su perfil de Instagram.

La artista de 42 años también explicó que ella supo que era lo que iba a usar en el concierto minutos antes de salir al escenario, y aunque en un principio se sintió algo incómoda con él, al final salió sintiéndose muy sexy, alentada por sus compañeros y maquillistas. “Soy una mujer que arriba del escenario siempre ha tomado riesgos, siempre. A veces me sale, a veces no”, expresó de manera tajante. “Vengo de siete meses de encierro, diez meses después de haber parido y después de estar embarazada, muchas mujeres, aunque no lo digan, queremos recuperar nuestro cuerpo, seguir siendo esas mujeres atractivas y eso no tiene nada de malo y he trabajado mucho para eso y no ha sido fácil”, agregó haciendo énfasis en el gran esfuerzo que ha hecho y la disciplina que ha tenido para mantenerse en forma y saludable, incluso después de haber dado a luz.

La integrante de OV7 también hizo referencia a los comentarios en los que le mencionaron que su vestuario no era el adecuado para una mujer de su edad, algo con lo que la intérprete no estuvo de acuerdo. “Leí muchas personas, todas mujeres, que me dicen que el hecho de que sea mamá y que tenga más de 40 años, piensan que mi manera de vestir ya no puede ser la misma de antes, que ahora tendría que ser más recatada, más aseñorada, más tapada y yo decía ‘es que no estoy de acuerdo’”, comentó. “ o me visto como me siento a gusto, es un concierto, no es que vaya a ir vestida así al súper o a recoger a mi hijo al kínder”, agregó.

Sin temor a las críticas

Sin duda alguna, los 30 años que lleva arriba de los escenarios le han dado a Érika Zaba las herramientas para enfrentar este tipo de polémicas, por lo que actualmente no permite que ninguna crítca no constructiva la afecte o la haga cambiar de opinión, sobre todo cuando se trata de su forma de ser o de vestir.

“Yo estoy aquí diciéndoles que me voy a seguir arriesgado arriba y abajo de un escenario, yo sé que soy una persona publica, sé que siempre va a ver críticas, criticas buenas, criticas malas. Al final la opinión es libre, yo siempre agradezco a todos los que me hacen sus comentarios con tanto respeto, los buenos y los malos", declaró. “Es difícil darle gusto a toda la gente y sobre todo a toda la gente de tantas edades distintas y darme gusto a mí también. Es un gran reto, que me encanta aceptarlo y bueno, vamos a ver que me pongo para la próxima, los quiero”, finalizó, mientras mandaba besos hacia la cámara.