'El Canelo', más romántico que nunca, durante sus vacaciones de amor en Miami

Para nadie es un secreto que Saúl El Canelo Álvarez está enamorado. Cuando Cupido lo flechó con Fernanda Gómez, en 2014, fue tan certero que siguen viviendo el romance como el primer día y ahora son mucho más abiertos a la hora de compartir lindos detalles de su relación en redes sociales, como su reciente escapada a Miami, donde hemos visto al pugilista mexicano muy afectivo con la modelo tapatía quien, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido varias imágenes de este viaje que representa uno de los primeros después de la cuarentena que, pasaron juntos en México, tiempo en el que aprovecharon para crear lindos recuerdos al lado de su hija, la pequeña María Fernanda, de dos años de edad. Durante el confinamiento, El Canelo y su hija le organizaron una especial sorpresa a Fernanda quien, a principios de julio, cumplió 24 años de edad entre rosas y regalos.

Aunque El Canelo Álvarez prefiere no mostrar detalles de su noviazgo en esta red social, esta semana, se ha dado vuelo, no sólo compartiendo fotos al lado de Fernanda Gómez, también posando para instantáneas en las que deja claro que la tapatía es la mujer de su vida. Aunque la pareja todavía no ha llegado al altar, el compromiso entre ellos no necesita de un papel, al menos eso es lo que dejó ver el boxeador quien, hace unas horas, presumió el tatuaje que se hizo en honor a la madre de su hija. Recordemos que, desde hace justo un año, lleva en el antebrazo los ojos de la tapatía, un diseño con el que posó simulando que veía a través de ellos, fue Fernanda quien compartió esta linda imagen en Instagram.

Además de presumir el tatuaje de sus ojos, Fernanda Gómez compartió un clip donde aparece, El Canelo, dándole una dosis de besos mientras ambos disfrutan bajo el sol de Miami, destino donde han estado disfrutando del verano a bordo de un bote, según lo que ha dejado ver la modelo. En estas vacaciones, la tapatía ha presumido cuerpazo, para muestra, la romántica imagen que compartió hace unos días el boxeador en una de sus historias, donde aparece cargando a su novia quien luce un bikini blanco con estampado de flores que combinó con un pareo transparente negro, con el que cubrió su figura.

Los tatuajes de amor de El Canelo

Ahora que Fernanda Gómez compartió esta imagen del tatuaje que su novio tiene en su honor, recordamos que no es el único que el boxeador se ha hecho por amor. Referente a su relación, la pareja también se hizo uno, en conjunto, que presumieron en mayo del año pasado; se trata de una corona que ambos llevan en la muñeca, al lado de la fecha 28 de noviembre de 2014, escrito en número romanos, se presume que este es el día de su aniversario de amor. Además de esta importante prueba de amor para su novia, el boxeador también lleva en su piel diseños dedicadas a sus hijas, Cinnamon y María Fernanda.

El amor que El Canelo le profesa a sus hijas es tan grande que, para honrarlas, decidió realizarse dos tatuajes, en estilo realista, donde replicaron sus rostros. El de su hija mayor, lo tiene en uno de los brazos y el de la pequeña, María Fernanda en otro, según presumió febrero pasado, luego de su visita al estudio del famoso tatuador Dr Woo quien hizo una réplica, de una imagen de la niña, de cuerpo completo. El tatuador compartió el resultado de su trabajo en Instagram, donde escribió: “La familia es todo”, de inmediato, el boxeador reaccionó a este post y comentó: “Eres el mejor”. Cabe mencionar que Dr Woo también es el autor del tatuaje con los ojos de Fernanda Gómez.