Ana Brenda se sincera sobre los duros episodios de vida que ha enfrentado

Aunque Ana Brenda Contreras es una mujer que apuesta por la discreción y la defensa de su privacidad, en ocasiones suele abrir su corazón para hablar de aspectos muy personales de su vida, compartiendo sus experiencias con todos sus seguidores, esperando que en ellas encuentren algún consejo o respuesta que pueda ayudarles en caso de que estén pasando por una situación similar. Tal y como lo hizo recientemente en su canal de Youtube, en donde de forma muy sincera habló de los periodos de ansiedad y depresión que ha padecido a lo largo de su vida, e incluso en la actualidad, los cuales han sido consecuencia de algunos eventos que llegaron a marcar su vida o de la misma exigencia a la que ella misma se ha sometido en el afán de conseguir sus sueños.

En el video, la actriz expresó que desde que era muy jovencita decidió mudarse a la Ciudad de México con la finalidad de comenzar su carrera como actriz y cantante, sometiéndose a presiones para las que no estaba preparada, pues era apenas una adolescente viviendo sola en una de las ciudades más grandes del mundo. "Desde una edad muy joven empecé a sentir la presión que incluso yo misma me ponía, las situaciones que a veces no debería de vivir una chica de esa edad, una adolescente de 16 años… De alguna manera tuve que aprender a lidiar con situaciones de extremo estrés o situaciones límite”, expresó la intérprete. “Aprendí como de alguna manera sin saberlo, sin darme cuenta, que las cosas que sentía, los sentimientos, las cosas que me pasaban, a no realizarlas, que no me cayera el 20, y ponerlos como en una cajita para después, porque tenía cosas qué hacer, porque estaba sola, entonces no podía caerme”, agregó.

El hecho de haberse guardado todos esos sentimientos y no tomarse el tiempo de procesarlos y vivirlos la llevó a caer en un estado de crisis, que se vio disparada debido a que comenzaron a suceder varios eventos en su vida que sin duda la marcaron. “Viví varias cosas pegadas, procesos que se volvieron muy públicos, desde la cancelación de una boda… yo ya había empezado a desarrollar un poquito de nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la Ciudad de México… ahí yo empecé a desarrollar este sentimiento de ‘me voy a morir’, una carga en el pecho”, explicó. “De repente un mal día, el peor día de todos, te hablan y te dicen, sabes qué… vente porque tu papá está muy enfermo. Y yo como que siempre he sido muy brujita para las cosas, cuando yo me fui de aquí yo sabía que en algún momento de mi vida me iba a suceder que no iba a poder despedirme de ciertas personas, me pasó con mi abuelita, me pasó con mi abuelito, y me terminó pasando con mi papá… entonces todo tu mundo se derrumba”, comentó muy conmovida.

En medio de ese duelo, la actriz atravesaba también uno de los momentos más importantes de su carrera, al protagonizar la telenovela Por Amar Sin Ley, mientras que en Estados Unidos le había llegado la oportunidad de integrarse al elenco de la serie Dynasty, lo que implicó que se mudara a Atlanta, Estados Unidos, y sin tener la oportunidad de tomarse un tiempo para descansar y procesar todo lo que estaba sucediendo en su vida. “Dicen que las tres peores cosas que puedes vivir en la vida o que son más fuertes para un ser humano son terminar una relación, la muerte de un familiar y una mudanza, entonces yo viví las tres en poquito tiempo, y no sabía cómo lidiar con ellas”, expresó Ana Brenda, admitiendo que todos esos cambios agravaron su estado mental, afectando también su salud física. Fue entonces que Ana Brenda decidió regresar a México y atenderse con un psiquiatra, quien le ayudó a cerrar todos esos procesos que había dejado pendientes. Y aunque admite que en ocasiones la ansiedad y la depresión la llegan a agobiar, sobre todo en momentos como el que atraviesa el mundo actualmente, ha aprendido a lidiar con ellos a través de la meditación y el ejercicio. "Ahorita con todo lo que está pasando en el mundo hay días en los que uno amance bien, días en los que es más difícil, días en los que tienes esa sensación de que todo está mal, qué voy a hacer, qué va a pasar… Me NE inclinado a lo holístico, a lo natural y a la meditación”, expresó.

Un mensaje para sus fans

Ana Brenda envió un mensaje de solidaridad para sus fans que atraviesan por algo similar y que aún no han recibido el acompañamiento preciso, asegurándoles que no están solos e invitándolos a no temerle a terapia. “Sí crees que padeces ansiedad, si crees tener algún trastorno de ansiedad, de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no te encuentras bien, díselo a la persona más cercana que tengas y busca ayuda profesional”, manifestó.

