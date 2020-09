Chris Evans y su elegante respuesta a su resbalón en redes sociales

El nombre de Chris Evans fue tendencia a lo largo del fin de semana, luego de que en un descuido, el actor publicara por equivocación un video un tanto comprometedor en sus redes sociales. Aunque las imágenes estuvieron al aire tan solo algunos minutos, antes de que fueran borradas, el tiempo que se mantuvieron públicas sirvió para que muchos de sus seguidores hicieran capturas de pantalla de las embarazosas, por lo que en instantes se volvió viral. Sin embargo, los fans del guapo intérprete se unieron para contrarrestar la difusión de estas imágenes en redes sociales, llenando el internet de las mejores fotografías del guapo actor, evitando así la propagación de las embarazosas fotos que lo han puesto en boca de todos. De hecho, el actor Mark Ruffalo y el propio hermano del protagonista de Avengers hicieron referencia a esto, y ahora ha sido el mismo Chris quien ha roto el silencio y ha hecho frente a esta polémica.

En entrevista para el programa de la periodista Tamron Hall, Chirs hizo referencia al penoso incidente, tomando la situación con mucha calma y como una lección aprendida. "¿Pasó algo este fin de semana?", bromeó el actor, para después agregar: “Fue un fin de semana interesante, lleno de lecciones aprendidas, muchos momentos de aprendizaje”, expresó. "Es vergonzoso, pero tienes que lidiar con los golpes. Tengo unos fans increíbles que vinieron a apoyarme", señaló.

Previo a esta entrevista, Chris ya se había pronunciado acerca de la foto que ha conmocionado a las redes sociales y que incluso ha sacado a relucir el lado más solidario de sus fans, quienes no han dudado en defender el derecho a la intimidad del intérprete. Sobre el penoso incidente, Evans solo comentó: “Ahora que tengo su atención… Voten el 3 de noviembre”, haciendo referencia a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Recordemos que Chris Evans ha sido una de las celebridades de Hollywood que más se ha involucrado en la política de su país e incluso tiene una plataforma en la que suele compartir algunos cortos con las opiniones de miembros del Congreso republicanos y demócratas y otros políticos estadounidenses.

La respuesta del galán ha sido celebrada por todos sus fans, quienes han aplaudido el hecho de que haya convertido una situación tan comprometedora en una buena oportunidad para crear consciencia sobre la importancia de ejercer los derechos civiles con libertad. Obviamente, el tuit de Chris Evans se ha vuelto viral en minutos y hasta el momento ha sido replicado en más de 170 mil veces y ha recibido el apoyo de otros colegas de Hollywood como Jamie Lee Curtis.

Otras personalidades se han unido a las muestras de apoyo para Chris,como Mark Ruffalo, coprotagonista de Evans en Avengers, quien le envió un divertido mensaje de apoyo a través de redes sociales, aprovechando el momento para hacer una crítica al gobierno del presidente Donald Trump. “Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte”, compartió el también actor de películas como 13 Going on 30. Por otro lado, el hermano de Chris, Scott Evans, quiso restar importancia al asunto y de forma divertida comentó en Twitter: "Estaba fuera de las redes sociales por el día de ayer. Entonces, ¿qué me perdí?", ganándose el apoyo de sus seguidores y los de su hermano.

Protegiendo su intimidad

Tras el tropiezo del actor en redes sociales, miles de sus fans se unieron para proteger la intimidad de Chris Evans y evitar que la difusión de la imagen se propagara de forma viral, haciendo uso de una estrategia que ha comenzado a ser popularizada por colectivos de activistas sociales como forma de protesta digital y la cual consiste en ‘tumbar’ algunos hashtags que pueden ser considerados como negativos y que podrán servir para difundir ideas erróneas o incluso peligrosas sobre temas sensibles como el racismo o el feminismo, por mencionar algunos.

En el caso de Chris Evans, sus fans se unieron para cambiar el algoritmo de Twitter, publicando fotografías casuales y de estudio del actor, ligándolas a su nombre, así cuando alguien intente buscar información acerca de Chris, los resultados que se arrojen sean estas fotografías y no las que lo han puesto en el centro de la polémica. Esta estrategia ya ha funcionado en más de una ocasión y resultado ser muy efectiva.