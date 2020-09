La razón por la que Odalys Ramírez tenía vetados a los famosos de Televisa en su vida amorosa

Con más de un nueve años juntos y dos hermosos hijos en común, Odalys Ramírez y Pato Borghetti son una pareja tan sólida como feliz. Los conductores han estado juntos en los momentos más complicados, como su paso por la lista de afectados del Covid-19, y también los más felices, como la llegada de sus hijos y su reciente compromiso, aspectos que han abonado a que su relación crezca. Sin embargo, la conductora ha admitido que ella tenía una regla muy estricta con relación a su vida amorosa, misma que le impedía salir con famosos de la televisora en la que ha trabajado. Pero luego de mucho insistir, terminó por aceptar salir con el argentino, decisión de la que no se arrepiente en lo absoluto. En una entrevista reciente, la presentadora de espectáculos ha explicado las razones de este ‘veto’ y cómo fue que decidió hacer una excepción con el galán que hoy es le padre de sus niños.

Con un anillo en la mano como promesa de amor, Odalys recordó cómo inició su historia con Pato e inevitablemente tuvo que revelar que antes de él, no había salido con ningún colega de Televisa, empresa en la que ha trabajado desde hace muchos años y a la que al argentino perteneció también por largo tiempo antes de sumarse a las filas de TV Azteca. “Yo iba invicta de televisos, yo nunca había salido con ningún actor, ni conductor de Televisa, ni nada, lo tenía vetado”, contó la conductora en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube. “Yo decía: ‘Aquí trabajo. A la primera que yo salga con uno, o sea, ya es nota, entonces ya soy la novia de, y mi trabajo me ha costado llegar aquí como para ser la mujer florero de fulanito de tal’”, explicó.

Esta estricta regla provoqué que cuando Pato intentaba cortejarla, ella pusiera cierta resistencia. “Cuando Pato empezó como a procurarme la verdad es que me tardé un rato en salir con él, le di el avión un chorro de tiempo y como cinco meses después de que me estuvo buscando y que nos reíamos mucho en nuestro BlackBerry Messenger, dije: ‘Bueno, vamos a vernos’”, recordó. Sin embargo, en aquella ocasión puso ciertas condiciones que para evitar ser el blanco de algún paparazzi. “Fue hasta la tercera cita que más o menos agarró, así que no fue amor a primera vista, no creas”, contó. Y es que ella mantenía ciertas reservas ante los intentos del galán argentino por ganarse su amor. “Había mucha complicidad y nos reíamos mucho juntos, pero entonces cuando nos veíamos yo tenia mis barreras de ‘yo no salgo con televisos, yo no salgo con televisos…’”, comentó.

Pato fue la excepción a la regla y su mejor decisión

La presentadora de Al Aire admitió que tenía ciertas dudas sobre las intenciones de un galán como él Pato. “Me decía: ‘Es que te juro yo no tengo malas intenciones contigo para nada’. Y yo: ‘Se te va a salir, se te va a salir y te voy a agarrar en curva vas a ver…’ Bueno pues nunca se le salió y no solo eso, sino que me enamore profundamente de él”, contó. Odalys contó que hasta antes del conductor ella no había considerado una vida en pareja como la que tiene ahora. “Toda mi vida me visualicé que iba a tener hijos yo sola para no tener que compartir con algún pelele que después cortara y ya no me llevara bien con él, esa era mi idea de la vida y si en el camino me enamoraba pues qué padre, pero no era necesario”, confesó

“Y entonces la vida me pone a Pato y… Tengo una paz de que estoy con un hombre que me elige todos los días y yo a él, y que es mi familia y que no me podría hacer daño a mí es como si le estuviera haciendo daño a uno de nuestros hijos, es decir, ya va más allá de que si los cuernos, que si el aburrimiento…”, agregó la conductora. “Pato es un hombre, que además de extraordinario papá y extraordinario ser humano, es tan leal y tiene unos principios tan intrínsecos que me encanta a mi vivir con esa seguridad y esa paz”, continuó, antes de asegurar que los sentimientos que la unen a él sin incluso más fuertes que cuando llegó a su vida. “Yo me siento má enamorada de él hoy que hace 10 años que lo conocí, ha sido la mejor decisión de mi vida el emparejarme con Pato”, aseguró satisfecha.

