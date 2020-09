Vanessa Bryant será madrina de la hija de Pau Gasol a quien bautizarán como Gianna

Este 13 de septiembre Pau Gasol y su esposa, Cat McDonnell, han debutado como papás con la llegada de su primera hija a la que han llamado Elisabet Gianna Gasol, nombre que guarda un especial significado pues, hicieron un homenaje Gianna Bryant, hija de Kobe quien lamentablemente también perdió la vida en el accidente aéreo en el que murió el basquetbolista. A través de sus redes sociales, el español compartió con sus seguidores la noticia del nacimiento de su pequeña con un par de fotos al lado de la recién nacida. Una de sus publicaciones la acompañó de la frase: “No hacen falta palabras”. Estas imágenes provocaron la reacción de miles de sus seguidores, entre ellos, Vanessa Bryant, quien es una querida amiga del matrimonio. Todo parece indicar que, su reciente visita a San Francisco, donde se reunió con la familia de su fallecido amigo Kobe Bryant, tenía una razón muy especial pues, la viuda del basquetbolista anunció que será la madrina de la bebé.

Emocionada por el nacimiento de la niña, Bryant escribió: “Mi ahijada está aquí. A Kobe le hubiera encantado ser su padrino. ¡Felicidades @paugasol! Te quiero mucho. Estoy muy conmovida por tu petición de honrar a mi Gigi. No puedo esperar para abrazar a Elisabet Gianna Gasol”, escribió Bryant, dando a conocer que muy pronto la amistad con el basquetbolista español pasará a otro nivel al convertirse en compadres. Conmovido por la reacción de Vanessa, Pau escribió: "Te quiero hermana. Vas a ser la mejor madrina de nuestra Ellie Gianna”, se lee la cuenta de Instagram del español.

Con este gesto, el “tío” Paul, como le dicen de cariño las hijas de Kobe, ingresará de manera oficial a la familia pues, Vanessa asumirá la responsabilidad de ser la madrina de su primogénita. Cabe resaltar que la viuda de Bryant guarda una especial amistad con él y con su esposa, Cat McDonnell, a quien también llama hermana y sus hijas consideran una tía, según compartió Vanessa a finales de agosto cuando, su familia y la del español, protagonizaron un divertido encuentro en San Francisco, desde donde compartió varias imágenes en las que deja ver la excelente relación que sus hijas Natalia, Capri y Bianka tienen con los tíos Gasol.

Los Gasol y las Bryant ya son familia

Tras el sensible fallecimiento del excompañero de Pau en la cancha, la pareja se ha mantenido muy cercana a su familia pues, desde el primer momento, le dejaron claro a Vanessa que estarían ahí para ellas, según reveló Gasol, en febrero pasado, en una entrevista para Los Ángeles Times, donde habló de cómo reaccionó al enterarse de la muerte de su entrañable amigo: “Cuando pude juntar unas palabras, se las envié en un mensaje a Vanessa y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí, para que supiera que, si necesitaba algo, aquí estaríamos, No sólo ahora, estaremos para ellas para siempre”, dijo.

En aquella conversación, Paul Gasol reveló que, al enterarse de la partida de Kobe, sintió la necesidad de viajar a Los Ángeles para estar cerca de las Bryant: “Necesitaba estar aquí, cerca de su familia, estar disponible. No podía entender lo que estaba pasando. Su pérdida es brutal. No sabía cómo expresar cómo me sentía”, recordó el basquetbolista. Honrando su palabra, el español se ha mantenido en contacto con Vanessa y con sus hijas a quienes realmente considera de su familia: “Mi esposa, mi futuro bebé, mi hermana y mis sobrinas. Tanta belleza en una imagen”, escribió Gasol, hace un par de semanas, en su cuenta de Instagram.