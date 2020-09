Tania Ruiz y su estiloso ‘adiós’ al verano en altamar

Tania Ruiz posee un estilo inigualable, la versatilidad que usa en cada outfit los convierte en tendencia y, qué mejor que ella, para demostrar cómo sí se puede lucir estilosa bajo el sol. A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió un par de fotos de sus vacaciones en el mar, desde donde decidió posar para un par de imágenes en las que utilizó un maxi vestido con estampado floral, con el que disfrutó, abordo de un bote, una aventura en altamar. Después de superar el Covid-19, la modelo ha decidido tomar unos días de descanso y completamente recuperada abandonó la ciudad para disfrutar de un destino en el que el mar se ha convertido en el espectacular telón de fondo de todas las instantáneas que ha tomado para despedir al verano.

“El mar no tiene explicaciones. El cielo tampoco. ¡Qué energía tan bonita! Un gran, gran día y sigue siéndolo”, escribió Tania como descripción de una de las fotos, en la que aparece mirando al horizonte mientras su look y su belleza hacen un complemento perfecto para captar la foto más espectacular. En otra imagen, donde se le ve sentada en la proa de la embarcación, y en la que aparecen, varias aves volando a su alrededor, la modelo realizó una reflexión sobre la vida: “¿Cómo nuestro cuerpo nos somete tanto en lo que pensamos? Hoy aplaudo porque estos pensamientos que tengo siempre son para construir y ver el bien en todo y en todos”, escribió en la primera parte de su texto, con el que consiguió la reacción de varios de sus seguidores.

La modelo continuó refiriéndose a los sentimientos negativos que, en ocasiones, se apoderan de las personas: “Hoy la tecnología hace que te conectes a través del celular, para conectar con mucha gente. Hoy solo le digo que, si van a invertir en algo, que sea en experiencias y en su bienestar. No se puede vivir con resentimiento, rencores y sobre todo sin perdonar. Libérate de esas cargas emocionales. Ya no las necesitas, vienes a disfrutar la vida y no a reprocharle nada a nadie. Si hizo o no hizo, esto te ayudó a ser la persona que eres ahora, fue una lección, fue bendición o simplemente para no querer ser como esa persona. Pero suelta y fluye, la vida es hoy, no hay necesidad de controlarlo todo”.

Por último, Tania reveló que no importa cuál sea la dificultad en su vida, siempre ve el lado positivo de las cosas: “El amor nos da alas para conseguir cualquier cosa. Yo siempre vivo en el presente y por eso disfruto tanto la vida. Hoy estamos y mañana no sabemos, pero siempre me siento agradecida, siempre tengo motivos para sonreír y sobre todo para dar gracias. Valora todo que, en las cosas pequeñas están las grandes. Vean que es un gran día. Con todo lo que Dios nos da, cómo no estar agradecidos”, finalizó la modelo. En esta publicación resalta el comentario de su mamá, Elizabeth Eichelmann, quien aplaudió la filosofía de su hija: “¡Esa es mi niña! Y así eres, a seguir disfrutando la vida con todo amor. Te amo”, escribió.

Su hija sigue sus pasos en la moda

Gracias a las historias que compartió en esta red social, sabemos que en estas vacaciones al mar está acompañada de su hija, la pequeña Carlotta quien, como ella, posee un estilo único. Para muestra, la colección de lentes que una firma le hizo llegar pues, a su corta edad, también es una fanática de este accesorio del que su mamá posee los diseños más originales. Aunque la niña comienza a mostrar su fascinación por la moda, en un audio que Tania Ruiz compartió el pasado 9 de junio, con motivo del cumpleaños número seis de Carlotta, confesó que no busca seguir sus pasos sobre la pasarela, pero sí como persona: “Siempre cuando estamos juntas siento algo en mi corazón, siento que te quiero mucho y que quiero ser cómo tú, no quiero ser modelo, pero quiero ser como tú (…) eres como un ángel mamá”, se escucha decir la hija de Ruiz quien se perfila para ser toda una influencer.