Demi Lovato levanta la voz contra quienes la quieren enfrentar con Selena Gomez

Aunque Demi Lovato ha dejado en claro que entre ella y Selena Gomez actualmente no existe ningún tipo de relación, a pesar de que en el pasado fueron muy buenas amigas, la cantante no niega que le guarda un cariño muy especial a Selena. Y aunque actualmente no existe ninguna tensión entre ellas, parece ser que hay personas a las que les gustaría verlas enfrentadas, inventando algunos rumores en redes sociales e incluso compartiendo algunas imágenes manipuladas en las que se señala al prometido de Lovato, Max Ehrich, de haber declarado en el pasado preferir a la intérprete de Love You Like a Love Song, sobre su futura esposa. Esto, luego de que se difundieran en redes sociales unas capturas de pantalla de algunos tuits que supuestamente el actor hizo en 2015 y en los que hablaba abiertamente de su preferencia por Selena Gomez.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que la caracteriza, Demi Lovato alzó la voz en sus redes sociales para poner un alto a los rumores, aclarando de forma tajante la polémica y contestando a todos aquellos que la quieren ver enfrentada con su examiga. "Es muy triste cuando gente falsifica imágenes para poner a las mujeres unas contra otras. Si las mujeres tienen un conflicto, eso es entre ellas no de ellas”, escribió la intérprete de Sorry Not Sorry.

La cantante continuó pidiendo a sus fans y a los medios de comunicación dejar de crear polémica donde no la hay y centrarse en problemas realmente importantes como el movimiento Black Lives Matters o las secuelas que ha dejado en el mundo la pandemia que aún sigue activa, y así superar lo más pronto posible estas crisis sociales. “Tampoco quiero mirar lo que realmente está sucediendo en el mundo, pero tenemos que hacerlo. Sí, es más fácil destrozar a las celebridades y sus relaciones porque 2020 va muy mal y nos asusta a todos, pero solo será aterrador hasta que lo abordemos todo y trabajemos en soluciones juntos", añadió.

VER GALERÍA

Finalmente, Demi apuntó: "Entonces, aunque por un lado entiendo y tengo compasión por aquellos que están tan horrorizados por la realidad de 2020 que tienen que distraerse con imágenes manipuladas para no enfocarse en lo malos que son estos tiempos; pero por otro lado, si no eres un niño de 13 años intentando captar la realidad del aquí y ahora, ponte tu ropa interior de adulto y escribe sobre lo que realmente importa. Por favor", concluyó de forma contundente.

Más enamorada que nunca

Luego de unos años bastantes turbulentos en la vida de Demi Lovato, la calma y la estabilidad regresaron nuevamente, con nuevas oportunidades para la intérprete. De hecho, Demi volvió a abrirle las puertas al amor y comenzó una relación al lado de Max Ehrich, con quien incluso se comprometió el pasado mes de julio. Emocionada por la etapa de ensueño que atraviesa, la también actriz hizo partícipes de este lindo momento a sus seguidores con un lindo mensaje. “Cuando era pequeña, mi padre siempre me llamaba su 'pequeña compañera' -algo que debe sonar extraño sin su acento sureño de cowboy-. Para mí tenía todo el sentido. Y hoy esa palabra vuelve a adquirir un perfecto sentido de nuevo porque voy a ser oficialmente la compañera de alguien”, escribió Lovato, revelando así la noticia de su compromiso.

VER GALERÍA

“Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente tú lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu mano en matrimonio” , finalizó Demi su mensaje, el cual venía acompañado de una linda imagen del día de su compromiso, en donde el enorme anillo de compromiso se robó toda la atención.