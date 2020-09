¿Qué hermana Kardashian estaba devastada con el final de su reality?

Si para los fans de Keeping Up With the Kardashians ha sido difícil digerir el anuncio de su fin, para los protagonistas del reality ha representado todo un reto aceptar que se acabó. Aunque, según contaron en el comunicado con el que dieron a conocer la noticia, fue una decisión tomada en conjunto, hay un miembro de la familia que no ha parado de llorar desde que se hizo pública la fecha de la última temporada. Fue la matriarca de la familia, quien ha sido la mente maestra detrás del fenómeno televisivo en el que se convirtió este programa, Kris Jenner, quien reveló algunos detalles de cómo se encuentran sus hijas tras hacer oficial que la emisión que las catapultó a la fama internacional ya tiene los días contados. Como parte de su participación como invitada de On Air With Ryan Seacrest, Jenner reveló que su hija Khloé ha sido la más afectada con la decisión de dejar de grabar el reality familiar.

“Ayer se lo contamos al equipo y, por supuesto, todos acabamos llorando. Aunque creo que Khloé es la que peor lo está llevando. No ha parado de llorar desde que tomamos la decisión de terminar el programa. Por cierto, una decisión muy dura, no voy a mentirte. Estamos todos con los sentimientos a flor de piel”, contó Jenner. En esta conversación la también la mánager de las Kardashians contó que esta era una posibilidad que se venían planteando desde hace tiempo: “Creo que el número 20 solía sonar bien hasta que claro, llegó el 2020 y todo cambió. Pero solía ser así, por eso 20 me parecía que era la cifra correcta de pararnos a pensar, respirar y descansar un tiempo”.

Por su parte, Kris reconoció que a ella también le ha pegado la noticia del fin del reality, sobre todo luego de hacerlo público: “Me vas a hacer llorar de nuevo. Realmente no me había afectado todavía. Esta mañana estuve muy emocional. Me desperté y estaba en el gimnasio a las 5, con Khloé y Kim, y simplemente nos sentamos allí, no miramos y dijimos: ‘Vaya, ¿qué ha pasado?’”, comentó. Durante la conversación, Ryan quien además es productor ejecutivo de Keeping Up With the Kardashian confesó que después de tantos años apoyando al clan es considerado un miembro más: “Casi siento que soy de la familia, Kris es realmente una compañera increíble, cómo maneja a la familia y cómo maneja un imperio es increíble. No es una tarea fácil y ella realmente ha impulsado a esta franquicia y todos sus negocios a lo que se han convertido hoy”, comentó.

Aunque no han quedado muy claro los motivos de la decisión, de manera extraoficial se habla de que la familia no llegó a un acuerdo económico con la televisora que las lanzó a la fama y donde se transmitieron las 20 temporadas a lo largo de estos 14 años de éxito. El no haber llegado a una buena negociación no quiere decir que la relación entre la familia y el canal se haya fracturado, pues al menos la versión que los ejecutivos de E! manejan va más encaminada a una decisión de vida: “Respetamos la decisión de la familia de vivir sus vidas sin nuestras cámaras”, se lee en un comunicado emitido por el canal, donde respaldan la decisión de las Kardashians.

Los momentos más especiales de Khloé en el reality

Aunque todos los miembros del clan han compartido cosas muy personales en el programa, sin duda, durante las 20 temporadas Khloé Kardashian mostró, no sólo su evolución física, también los momentos más duros de su vida, como su matrimonio y divorcio con Lamar Odom, a quien apoyó luego de la crisis de salud que tuvo tras un episodio de excesos en Las Vegas, en 2015; cuando Khloé, por solidaridad, detuvo el proceso de divorcio hasta que su ex se rehabilitó y se recuperó de este traumático capitulo en su vida. Después da la decepción amorosa del basquetbolista, Khloé volvió a ser flechada con un integrante de la NBA, esta vez, fue Tristan Thompscon de Los Clevelant quien robó su corazón. Si bien sus fans habían pensado que con él había encontrado a su príncipe azul, en 2018, sólo días antes de que Khloé diera a luz a su primera hija, True, salieron a la luz varias indiscreciones de Thompson. Tras aquel problema de pareja, la menor de las Kardashians y el jugador de baloncesto retomaron su relación, hasta principio de 2019 que decidieron terminar definitivamente, cuando una nueva traición por parte de él salió a la luz, esta vez con Jordyn Woods, quien entonces era mejor amiga de Kylie Jenner y una persona muy cercana a toda la familia.